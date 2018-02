Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Sneg povzroča nevšečnosti tudi v Švici. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA Dodaj v

Švicarji ustavili švedski avtobus z 1,6 tone snega na strehi

Pred nadaljevanjem je moral očistiti sneg z avtobusa

4. februar 2018 ob 18:51

Zürich - MMC RTV SLO, STA

Na eni izmed glavnih švicarskih avtocest so ustavili švedski avtobus, ki je imel na strehi 40 centimetrov oziroma 1,6 tone snega, je sporočila švicarska policija.

Avtobus so ustavili v bližini kraja Oensingen, ko se je vozil po avtocesti A1 v smeri Züricha, je sporočila policija kantona na severozahodu Švice Solothurn, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Pri nadzoru švedskega avtobusa je bilo ugotovljeno, da je bila plast snega debela 40 centimetrov in je tehtala 1.600 kilogramov," je zapisala policija. Opozorili so, da tolikšna količina snega na strehi predstavlja "veliko tveganje". Kosi snega in ledu lahko namreč padejo tudi na druga vozila na avtocesti.

Kot so zapisali, so voznika ovadili zaradi neodgovorne vožnje, pred nadaljevanjem poti pa je moral očistiti sneg z avtobusa.

K. K.