Švicarski navijači iskali svoj hotel v napačnem Rostovu

Prigode navijačev v prostrani Rusiji

19. junij 2018 ob 09:23

Rostov - MMC RTV SLO, STA

Da je Rusija res velika država in da je za rezervacijo sobe nujno poznavanje osnov zemljepisa, je na lastni koži izkusila skupina švicarskih navijačev, ki je rezervirala hotel v Rostovu, a ne na Donu, ampak v Rostovu Velikem.

Gre za kraja istega imena, a z bistveno razliko, saj ležita kar 1.281 km narazen.

Švicarji so pripotovali v Rostov, a na ulici sicer pravega imena niso in niso – čeprav so se trudili in preiskali vse kotičke – našli svojega hotela.

Za pomoč so poklicali policijo, ki je zbeganim turistom nekako le razvozlala uganko čudežno izginulega hotela.

V Rusiji namreč obstajata dve mesti z imenom Rostov in izkazalo se je, da so švicarski nogometni navdušenci rezervirali prenočišče v hotelu v Rostovu, a ne na Donu, temveč v Rostovu Velikem, turistično zelo zanimivem zgodovinskem mestu, ki pa je na čisto drugem koncu in ni prizorišče nogometnih tekem.

Rusi navijačem pomagali

Zgodba ima srečen konec. Prostovoljci so namreč Švicarjem na koncu le poiskali prenočišče v pravem, nogometnem Rostovu, kjer sta se v nedeljo nogometni ekipi Brazilije in Švice na tekmi skupine E razšli z remijem 1:1.

Kot so pojasnili na policiji, so prav v namen pomoči nogometnim navijačem, ki so zaradi svetovnega prvenstva pripotovali z vseh koncev sveta, med svetovnim prvenstvom v Rusiji vpoklicali profesionalne prevajalce in tolmače ter prostovoljce z znanjem tujih jezikov (španščine, angleščine, arabščine in francoščine).

To ni bil edini pripetljaj z zbeganimi švicarskimi nogometnimi navijači. Mediji so pred tem poročali o avanturi skupine švicarskih navijačev, ki so se proti Rostovu na Donu odpravili z avtomobilom, pri tem pa so sledili navodilom navigacijske naprave, ki jih je proti prizorišču svetovnega prvenstva usmerila čez frontno črto, ki deli vojskujoči se strani na nemirnem vzhodnem delu Ukrajine.

Rostov na Donu je le 60 kilometrov oddaljen od bojišč štiri leta trajajočega spora na vzhodu Ukrajine, ki je do zdaj zahteval že 10.000 življenj.

K. S.