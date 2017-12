Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sadje in meso damo v nepregorno posodo. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Svinjina s suhim sadjem

Jed dušimo eno uro in nato še toplo postrežemo

24. december 2017 ob 08:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag puste svinjine, 3 žlice moke, 4 manjša kisla jabolka, 20 dag suhih marelic, 20 dag suhih sliv (brez koščic), 2,5 dl jabolčnega soka brez dodanega sladkorja, 1 žlica gorčice, 2 žlici limoninega soka, sol, poper.

Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija. Meso narežemo na kocke (velike približno dva centimetra) in ga potresemo z moko. Pazimo, da ne nastanejo kepice moke.

Meso solimo in popramo. Jabolka narežemo na osmine, peščišče izrežemo. Sadje in meso damo v nepregorno posodo. Jabolčni sok zmešamo z gorčico in limoninim sokom, prelijemo meso in sadje. Pokrijemo z aluminijasto folijo in postavimo v pečico. Dušimo dobro uro.