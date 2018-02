Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Meso narežemo na koščke. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Svinjsko meso z ananasom

Ne pozabimo na kis

1. februar 2018 ob 09:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag svinjine, 5 rezin ananasa (svežega ali iz pločevinke), 6 šalotk, 1 žlička rjavega sladkorja, 1 žlica jabolčnega ali balzamičnega kisa, 6 žlic olivnega olja, sol.

Svinjino narežemo na koščke. Šalotke olupimo in narežemo na kolobarčke. Rezine ananasa odcedimo in narežemo na koščke. V kozici segrejemo olje in na nizkem ognju pražimo šalotke.

Dodamo meso in pražimo približno pet minut. Solimo. Dodamo ananas in potresemo s sladkorjem. Ko se sladkor začne topiti, prilijemo kis.

Počakamo, da izpari, nato še kratko popražimo in postrežemo.

C. R.