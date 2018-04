Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! SZA je svoj prvenec izdala junija 2017. In z njim takoj prepričala kritike. Vseeno je bilo to premalo, da bi zanj domov odnesla nagrado grammy. Foto: Reuters Na letošnji podelitvi nagrad grammy je bila nominirana petkrat, toda na koncu je odšla domov praznih rok. Foto: Reuters Njeno glasbo pogosto označujejo za alternativni r'n'b, ki vsebuje elemente soula, hiphopa in chillwaveja. Foto: Reuters Dvom in negotovost raziskuje z globino. Podobno tudi poželenje in osamljenost. Foto: AP Zaradi gimnastike je prišla v stik z glasbo, ki je bila drugačna od klasičnega džeza, ki ga je rad poslušal njen oče. Na enem izmed gimnastičnih kampov je našla iPod, na katerem so bile skladbe izvajalcev, kot so Björk, Jay-Z, Common, Wu-Tang Clan, Nas in OutKast. Foto: AP Konec tedna se je vrnila na festival Coachella v vlogi glavne stranske igralke (če si izposodimo terminologijo iz sveta filma). Na glavnem odru ob vseh lučeh, gostih in celo trampolinu je pokazala, da ni treba žrtvovati intimnosti albuma, kot je Ctrl, da ob tem dokaže, iz kakšnega testa je. In da je popzvezdnica prihodnosti. Foto: Reuters 27-letna SZA, članica družine Top Dawg Entertainment (TDE) (kjer najdemo tudi Lamarja) je predvsem izjemna avtorica. Tako Rihanna kot Beyoncé sta jo navedli kot del avtorske ekipe pri skladbah Consideration in Feelin' Myself." Foto: Reuters Dodaj v

SZA: popzvezdnica prihodnosti, ki je sanjala o olimpijskih igrah

Pevka, ki je prestopila vrata 'mainstreama'

17. april 2018 ob 11:29

Los Angeles - MMC RTV SLO

Je svetovna zvezda v nastajanju. Letos se ji je izmuznilo pet grammyjev - vsi na račun prvenca Ctrl. Je tista pevka, ki poje ob Kendricku Lamarju v skladbi All the Stars, in je tista pevka, ki končuje prvenec Cardi B. To je SZA.

Nazadnje, ko je nastopila na festivalu Coachella, je komaj opozorila nase. Pisalo se je leto 2016. Leto dni jo je ločilo od izdaje prvenca Ctrl - albuma, zaradi katerega so organizatorji festivalov njeno ime začeli pisati na vidnejša mesta plakatov s seznami nastopajočih. Repertoar ob njenem debiju na Coachelli je bil dostojen poskus, kako spremeniti njene bogate notranje samogovore v festivalske 'poskočnice', a vseeno ji je poskus spodletel. Ni lahka naloga, da spremeniš introvertnost v ekstravertnost, kar je spoznala tudi SZA.

Konec tedna se je vrnila na festival v vlogi glavne stranske igralke (če si izposodimo terminologijo iz sveta filma). Na glavnem odru ob vseh lučeh, gostih in celo trampolinu je pokazala, da ni treba žrtvovati intimnosti albuma, kot je Ctrl, da ob tem dokaže, iz kakšnega testa je. In da je popzvezdnica prihodnosti.

Annie Lennox je nekoč opisala pisanje pesmi za "izraz srca, razuma in duše". 27-letna SZA, članica družine Top Dawg Entertainment (TDE) (kjer najdemo tudi Lamarja) je predvsem izjemna avtorica. Tako Rihanna kot Beyoncé sta jo navedli kot del avtorske ekipe pri skladbah Consideration in Feelin' Myself. "Rada pišem ... In to pisanje lahko izvira samo iz mojega iskrenega pogleda na svet. Od drugih je odvisno, če se lahko povežejo z njim," je dejala v oddaji Everyday Struggle. Pred izdajo albuma je izdala dva 'mikstejpa' See.SZA.Run in S ter izdala EP-ploščo Z. Znana je po tem, da so njena besedila polna abstraktnih metafor. Le redko je neposredna. "Včasih sem se izražala precej metaforično in me je kar malo strah, da govorim, kako se počutim, na zelo neposreden način," je dejala v oddaji The Breakfast Club.

Pevka, ki je sanjala o olimpijskih igrah

Za imenom SZA se skriva Solána Imani Rowe. Rojena je bila v St. Louisu. Odraščala je v ortodoksni muslimanski družini (po 11. septembru 2001 so jo vrstniki v šoli zaradi tega preganjali). Njeno umetniško ime se izgovarja kot angleško besedo "scissor". Navdih zanj pa je poiskala v muslimanskih koreninah. Imela je strogo vzgojo. Gledanje televizije in poslušanje radijskih postaj sta bili prepovedani. Tudi sama ni nikoli sanjala, da bo pevka. Namesto tega se je osredotočala na olimpijske igre - 13 let je namreč trenirala gimnastiko.

Prav zaradi gimnastike je prišla v stik z glasbo, ki je bila drugačna od klasičnega džeza, ki ga je rad poslušal njen oče. Na enem izmed gimnastičnih kampov je našla iPod, na katerem so bile skladbe izvajalcev, kot so Björk, Jay-Z, Common, Wu-Tang Clan, Nas in OutKast. To je za vedno spremenilo njen pogled na svet. Potem ko je pustila študij morske biologije (zaradi katere je morala obiskovati štiri različne šole), se preživljala s pomočjo nenavadnih služb, je na pobudo prijateljice le vzela v roke mikrofon in začela snemati.

Usodno srečanje ...

Leta 2011 je na eni izmed konferenc 'showcase' spoznala Terrencea Hendersona - enega izmed vodilnih mož založbe Top Dawg Entertainment, ki je bil takrat na misiji, da svetu predstavi Lamarja. Howejeva je na konferenci prodajala majice in druge spominke za eno izmed podjetij, ki je izdelovalo oblačila za prosti čas. Henderson je skoraj po nesreči slišal glasbo, ki jo je napisala sama in posnela z bratom Danielom, ki je v svetu rapa znan pod imenom Mnhattn, in oba sta dobila priložnost.

Po izdaji 'mikstejpov' je podpisala z založbo in tako postala njihova prva ženska predstavnica - ob boku imen, kot so Lamar, Schoolboy Q in Ab-Soul. "Kar je privabilo mojo pozornost, je bil pristop, kako piše skladbe," je dejal Henderson za Los Angeles Times in dodal. "Do njih pristopa kot besedilopiska - zlaga besede in metafore. Potem pa je še tu njen glas, ki je zelo izrazit."

Prvič je resno opozorila nase po izdaji EP-plošče Z leta 2014 in še pred koncem leta je nastopala na festivalih in pisala za Beyoncé in Nicki Minaj. Od tam naprej pa se je njena pot samo še strmo dvigovala. Rihanna jo je pri albumu Anti navedla kot del avtorske ekipe, šla je na turnejo z Jhené Aiko in pričakovanja so se zgolj povečevala.

Bolj kot so rasla pričakovanja okolice, bolj je Rowejeva čutila, da se v njej večata tesnoba in dvom. To se je začelo poznati na ustvarjanju skladb za album. "Nimam ozadja v glasbi ... In hitro izgubim koncentracijo. Če me pošljete v studio vsak dan, me boste zgubili," je priznala pevka pred časom v pogovoru za Los Angeles Times in dodala: "Težko je nadaljevati, ko sam sebe dolgočasiš. Moja tesnoba se je vlekla še dodatni dve leti."

Frustracija - predvsem zaradi sebe - in pritisk, ki ga je izvajala nase, da bi zadovoljila pričakovanja založbe, sta jo skoraj speljali z glasbene poti. "Podpisali so z mano in začela sem se zavedati, da moram nekaj narediti. Moji zvoki so ... vredni denarja," je pojasnjevala in dodala: "Bilo me je strah. Prej nisem ničesar prodajala. Zakaj nisem kot Chance the Rapper, ki se izogiba komercialnemu izdajanju svoje glasbe?"

Album po posredovanju založbe

Po dveh letih zavlačevanja je zbrala 200 skladb za album. Nobena izmed njih ni bila zapisana, ampak je vse ustvarila s pomočjo 'freestyla'. "Svinčnik se ne premika tako hitro kot moje misli," je pojasnila pevka in dodala, da jo je ta proces silil k neprestanemu preverjanju svojega dela. Vmes se je vmešala založba, ki je ukradla njen trdi disk in izbrala skladbe, ki so na koncu pristale na albumu Ctrl. "Če se to ne bi zgodilo, bi bila še vedno v studiu," je dejala pevka in dodala: "Album je bil verjetno boljši pred letom in pol. Predolgo sem ga ustvarjala in premetavala skladbe. Za album nisem dosegla desetih točk od desetih in tega sem se začela zavedati, ko sem ga izdala. A časa ne morem zavrteti nazaj."

Oboževalci in kritiki se niso strinjali z njo. Ctrl je tako kot njena pretekla dela poln boleče in izzivalne iskrenosti. "Let me tell you a secret / I been secretly banging your homeboy," je le del njene izpovedi v prvi skladbi na albumu (kar bi lahko prevedli: Naj vam povem skrivnost / na skrivaj po*** tvojega prijatelja). Takšna je tudi na odru - iskrena. Tako je na Coachelli pred dnevi poudarila: "Sem SZA - rada pojem in kadim."

V nasprotju s preteklimi skladbami je svoj glas postavila v ozadje atmosferičnih 'beatov' in ezoteričnih besedil. Rowejeva se predstavlja kot predrzna pripovedovalka zgodb, kjer odkritosrčno razkriva svoje negotovosti in tesnobe. "I get so lonely, I forget what I'm worth," poje v skladbi Drew Barrymore (oziroma: včasih postanem tako osamljena, da pozabim, koliko sem vredna).

Vse karte položene na iskrenost

Dvom in negotovost raziskuje z globino. Podobno tudi poželenje in osamljenost. "Veliko ljudi misli na te stvari, o katerih poje, a jih je preveč strah ali pa se jih celo sramujejo, da bi se o njih pogovarjali na glas. Ljudje se povežejo z njeno iskrenostjo. In ona je 100-odstotno iskrena," je dejal Henderson. Ob tem je dejal direktor založbe RCA Peter Edge, da SZA uteleša "temnopolto žensko, katere pogledi na svet niso slišani nikjer drugje, zato s tem, kar govori, res izstopa v današnji glasbeni krajini".

Poje o samospoštovanju, opojnih zvezah, tesnobi dvajsetletnikov in spolni svobodi - vse skupaj zapakirano v r'n'b, hiphop, elektronske zvoke in zvoke indierocka. "Ljudje mi lepijo oznake, kot so hiphop, r'n'b in pop, kar mi je zanimivo. Sama samo ustvarjam glasbo. Poslušam Stevie Nicks. Rada imam klasični džez. Rada imam ljudsko glasbo, rap, Modest Mouse. Ustvarjam album z Tame Impala in Markom Ronsonom. Ko se trudite, da bi me postavili v predalčke, odstranite možnost, da bi bila brez njih. To zmanjšuje pomen glasbe."

Še sama ne verjame, kakšen učinek ima njena glasba. Miguel in Khalid sta s priredbami njenih skladb na spletu sprožila pravo norijo. Naslovna skladba za film Črni panter All the Stars, ki jo je posnela z Lamarjem, pa jo je odneslo v orbito 'mainstrama' s svetlobno hitrostjo.

K. K.