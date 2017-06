Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Promocijski dogodek za novo serijo Riviera je v Londonu gostila galerija Halcyon. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tabloidi so imeli prav, Julia Stiles bo zibala

Z zaročencem otroka pričakujeta konec letošnjega leta

14. junij 2017 ob 10:21

London - MMC RTV SLO

Ameriška igralka Julia Stiles je potrdila namigovanja, da je noseča. Ugibanja se sicer pojavljajo že nekaj dni, saj igralka svojih nosečniških oblin pred radovedno javnostjo ni mogla skrivati.

Julia Stiles je za ameriško revijo People uradno potrdila novico, da z zaročencem Prestonom J. Cookom pričakujeta svojega prvega otroka. Namigovanja o nosečnosti so se sicer pojavila že pred tem, saj se ameriška igralka v sklopu promocij za novo serijo Riviera veliko pojavlja v javnosti. Trenutno se mudi v Londonu, kjer se je poleg uradnega promocijskega dogodka za serijo, pojavila tudi kot gostja v oddaji This Morning na ITV-ju, še pred tem pa je gostovala na priljubljeni britanski radijski postaji Magic FM radio.

V New Yorku rojena Julia Stiles se je v igralske vode podala že v otroških letih. Najprej je nasopila v televizijski seriji Ghostwriter, prvo priložnost v filmskem svetu pa je dobila v drami I Love You, I Love You Not. V devetdesetih letih je sicer zaslovela predvsem z vlogami v najstniških komedijah. Prestona J. Cooka, s katerim pričakuje otroka, je spoznala leta 2015, na snemanju filma Go with Me, na božični večer istega leta pa se je par tudi zaročil.

M. Z.