Taksistu, ki je od para zahteval 250 evrov, 8 mesecev zapora

Delo je opravljal nezakonito

23. november 2018 ob 19:30

Pariz - MMC RTV SLO

Pariški taksist, ki ga je par posnel, ko je od njiju za plačilo vožnje, ki sicer stane od 45 do 55 evrov, neupravičeno zahteval 247 evrov, je bil obsojen na osem mesecev zaporne kazni.

Tajska turista sta pred časom na spletu objavila video, na katerem je jasno razviden moški, ki ju je peljal z letališča v mesto, nato pa za vožnjo zahteval krepko več kot 200 evrov, čeprav ima ta pot sicer določeno fiksno ceno, ki se giblje od 45 do 55 evrov, poročata The Independent in BBC.

Par je že iz avtomobila poklical policijo, saj ju ni taksist želel izpustiti iz avtomobila, dokler ne plačata vrtoglavo visoke cene. Policisti so taksista pozneje izsledili na podlagi registracije in registrskih tablic, ki sta jih posredovala turista.

Preiskava je pokazala, da je moški, poimenovali so ga zgolj kot Enock C., taksi vozil nezakonito in je bil obsojen na zaporno kazen. Svoje dejanje je poskušal obrazložiti na sodišču – na vprašanje, kakšno vrednost bi pripisal vožnji, je odgovoril, da ne ve, saj za to uporablja neko aplikacijo. 25-letni voznik je trdil, da turistoma nikoli ni preprečeval tega, da zapustita avtomobil in da sta po pogajanjih in razpravi avtomobil zapustila brez plačila, čeprav video kaže ravno nasprotno – tam jima večkrat pove, da v primeru neplačila, ne smeta nikamor.

Ob tem je na sodišču dejal še, da se mu tarifa vožnje ni zdela draga in da v času vožnje uradno sploh ni bil v službi.

"Vrata so bila zaklenjena, vsa najina prtljaga pa je bila v prtljažniku. Nikakor naju ni želel spustiti ven, sploh ni ustavil, temveč se je vozil po mestu, medtem ko je klical na podjetje in poskušal najti kompromis. Takrat sva se odločila, da plačava 200 evrov in odideva," je pojasnil turist Čarkrid Tanhačartjotin, ki si je želel, da videoposnetek z njuno izkušnjo vidi čim več ljudi in popotnikov ter se iz tega nekaj nauči, še poroča The Independent.

P. B.