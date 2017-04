Takšni bodo novi kompaktni mercedesi

Zvezde avtomobilskega salona v Šanghaju

19. april 2017 ob 08:26

Šanghaj - MMC RTV SLO

Mercedes je v Šanghaju razkril študijo limuzine razreda A, ki napoveduje obliko novega razreda kompaktnih vozil s triktako zvezdo. Z njim Robert Lešnik vpeljuje drzne in privlačne linije tudi med manjše hišne modele.

Concept A napoveduje novo limuzino razreda AQ ter s tem tudi novo generacijo razredov A, B in CLA. V kolikor bodo v Stuttgartu na serijske modele prenesli večino lastnosti te študije, bomo na cesti kmalu priča velikim spremembam.

Z novim obrazom

Največji odmik od sedanjega razreda A in CLA se kaže spredaj, kjer vidimo atraktivno masko “Panamericana”, ki je povzeta po Mercedesovih legendarnih dirkalnikih in je bila do zdaj namenjena le bolj dinamičnim hišnim modelom. Poleg tega mu je Lešnik namenil tudi trikotne sprednje žaromete, ki jih krasijo vijoličasti elementi. Zato, da bi odsevala vijoličasto barvo je mrežna struktura v žarometih odeta v ultravijolično barvo, bila pa je izpostavljena ultravijolični svetlobi. Spodnji del odbijača krasi velika odprtina za dovod zraka z opazno obrobo.

Boka avtomobila označujejo gladke površine v z majhnima zunanjima ogledaloma in vratnimi kljukami, ki so poravnane s karoserijo ter poudarjeni blatniki, ki gostijo 20-palčna kolesa. Zadek malce bolj spominja na obstoječi razred CLA, pri čemer ga označujejo bolj ostre linije z velikimi trikotnimi lučmi, ki se širijo proti registrski tablici.

Pri Mercedesu ob tem poudarjajo, da limuzinski koncept naznanja konec kriznega obdobja ter predstavlja nov mejnik oblikovalskega jezika Sensual Purity in z njim novo obdobje hišnega oblikovanja.

Martin Macarol