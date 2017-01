Tanja Žagar za volanom taka kot na odru

Bodimo boljši

8. januar 2017 ob 07:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tanjo Žagar z glasbenih odrov poznamo kot vedno energično, vedno v gibanju, dinamično. Kakšna pa je na cesti? Pevko smo gostili v Avtomobilnosti v rubriki Bodimo boljši.

"Tudi dinamična. Da bi ravno v avtu zganjala ne vem kaj in se glasno razburjala, to ne. V avtu se na druge jezim vedno manj,“ pravi Tanja Žagar, ki je v preteklosti znala v avtomobilu tudi dvigniti glas. "Bila sem eksplozivna, potem sem si pa rekla, zakaj, to je brez veze. Treba se je znati umiriti za volanom in tudi sama sebe kontrolirati.“ Raje dvakrat globoko vdihne in si reče: "Samo, da smo vsi živi in zdravi. Da le ni bilo nesreče.“

Pevka pravi, da bi se zlagala, če bi rekla, da ni dinamična voznica. Dinamična voznica zanjo pomeni, da se zna na cesti hitro odzvati na določeno situacijo. "Ko je treba speljati, speljem hitro.“

Danes rada vozi v popolni tišini

Prostoročno telefoniranje je tista stvar, brez katere bi bila Žagarjeva težko v avtu. Zgovorna pevka pravi, da ima v avtu veliko telefonskih pogovorov, včasih celo kakšen radijski intervju.

Zato pa v avtu ne posluša več glasbe. "Včasih sem med vožnjo ves čas na glas poslušala glasbo, zjutraj, zvečer, čez dan, pred nastopi, po nastopih. Zdaj pa vedno raje vozim v popolni tišini.“



Pevci so veliko na poti ponoči. Vozijo tudi utrujeni. Tanja se spominja poti iz Maribora v Ljubljano, ko je še komaj imela odprte oči: "Bila sem že v Ljubljani. Tako sem bila utrujena, da sem dve minuti pred domom zavila na parkirišče in za dve uri zaspala. Prevečkrat sem že slišala, da se tragedije dogajajo tik pred domom. Ko sem se zbudila, sem se odpeljala še dve minuti do doma in vse je bilo v redu.“

Na semaforju bi z njo klepetali

Tanja Žagar uporablja vozilo, na katerem je izpisano njeno ime, zato je na cesti še bolj vidna. Zaradi tega pa se za volanom ne vede nič drugače, kot če z napisom na vozilu ne bi opozarjala na to, da je v avtu prav ona. "Zagotovo bi se držala prometnih predpisov, tudi če na avtu ne bi pisalo Tanja Žagar. Mi pa zato ljudje večkrat potrobijo, pomahajo, pozdravijo, na semaforju bi se tudi pogovarjali.“

Iz preteklosti se spominja še enega dogodka, zaradi katerega je postala previdnejša voznica. "Neki dogodek je bil dobra šola zame. Ko sem čakala, da vozila na prehitevalnem pasu prehiti tovornjak, za katerim sem vozila, sem pri zadnjem vozilu v koloni spregledala, da za seboj vleče prikolico. Nisem je videla,“ pravi Žagarjeva, ki je na srečo še pravočasno odvila volan in zapeljala za tovornjak. Od takrat naprej počaka, da gre avto mimo, in vedno pogleda, ali za seboj slučajno vleče prikolico.

Tanjo Žagar smo v rubriki Bodimo boljši gostili v eni od preteklih oddaj Avtomobilnost.

