Tata bo tokrat v Evropi poskusila s športnikom

5. februar 2017 ob 12:19

Mumbaj - MMC RTV SLO

Indijska Tata se pripravlja na ponovno osvajanje stare celine, tokrat z ekskluzivno podznamko Tamo. Gre za nekakšen inkubator za razvoj novih podjetniških oblik in sodelovanj ter novih mobilnih rešitev, ki jih bodo preizkušali na visokotehnoloških maloserijskih modelih. Prvi bo koncept, imenovan futuro.

Prvi predstavnik nove znamke bo športni dvosedežni model. Po poročanju Autocar Indie naj bi bil ta na na voljo leta 2018. Proizvedli bodo le 250 primerkov, pri čemer naj bi Tata poskusila zagotoviti čim nižjo ceno.

200 "konjev" in 800 kilogramov

Tehnični podatki za zdaj ostajajo skrivnost, a viri znotraj podjetja poročajo, da bo za pogon malega športnika skrbel 1,2-litrski turbobencinar z močjo med 180 in 200 "konji". Pri zmogljivostih bo veliko vlogo igrala masa, ki naj bi znašala le okoli 800 kilogramov. Za to, da bi bil avtomobil čim lažji, naj bi se inženirji osredotočili na uporabo aluminija in plastike, saj za doseganje želene nizke cene ogljikova vlakna niso prišla v poštev. Celoten razvoj poteka v Indiji, pri čemer naj bi za obliko okvirja poskrbel Italijan Mercello Gandini, ki je se med drugim podpisal pod legendarne modele, kot so lamborghini miura, countach in diablo ter lancia stratos.

Ne gre za prvi poskus

Tamo futuro pa ni Tatin prvi poskus preboja z ekskluzivnejšim modelom za evropski trg. Leta 2000 je v Ženevi predstavila konceptni roadster aria, ki mu je leta 2001 sledila kupejevska različica. Modela nato nista dosegla serijske proizvodnje, z imenom aria pa so Indijci v nekaterih evropskih državah tržili svoj enoprostorski model. Morda pa bo tokrat drugače, saj so za svoj novi izdelek zasnovali tudi novo znamko, ki bi jo zahtevno evropsko občinstvo utegnilo bolje sprejeti.

Kaj se skriva pod rdečim pokrivalom, bomo lahko videli že čez nekaj tednov na avtomobilskem salonu v Ženevi.

Martin Macarol