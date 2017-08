Taylor Swift dobila tožbo proti radijskemu voditelju za en dolar

Tožila ga je zaradi spolnega nadlegovanja

15. avgust 2017 ob 10:06

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Taylor Swift je dobila obe tožbi v sodnem postopku, kjer jo je najprej tožil radijski voditelj David Mueller, ona pa se je na njegovo tožbo takoj odzvala s protitožbo.

Glasbenico naj bi radijski voditelj David Mueller leta 2013 zagrabil za zadnjico. Pevka takrat sicer ni vložila tožbe, so pa njeni menedžerji o incidentu obvestili Muellerjeve nadrejene, zaradi česar so ga odpustili. Zato je proti pevki vložil tožbo, v kateri je trdil, da je službo izgubil po njeni krivdi.

Radijskega voditelja so nadrejeni odpustili po tem, ko so opravili tudi lastno preiskavo, 55-letnik pa je nato trdil, da ga je Swiftova stala dobro plačane službe in dobrega imena, na kar je ona odgovorila s protitožbo, v kateri ga je obtožila spolnega nadlegovanja.

Zgodbo potrdil tudi njen telesni stražar

Sojenje je potekalo v Denverju, glasbenica pa je v sodni dvorani incident pojasnjevala več kot eno uro. Dejala je, da sploh ni dvoma ter da je prepričana, da jo je čisto namenoma zagrabil za zadnjico - vse to se je zgodilo, ko je bila gostja na radijski postaji, kjer se je srečala z nekaj oboževalci, pozneje pa se je z njimi, z Muellerjem in njegovim tedanjim dekletom tudi fotografirala.

Zgodbo je potrdil njen telesni stražar Gregor Dent, ki je pojasnil, da je videl, kako je Mueller z roko segel pod njeno krilo. "Videl sem, da se je počutila zelo nelagodno, zato se je premaknila bližje ženski."

Incident je označila prezira vreden, grozljiv in šokanten, poleg tega pa se je branila, da ni kriva za njegovo odpustitev. Sodnik je na koncu odločil, da Mueller nima dovolj dokazov, da bi mu glasbenica želela načrtno uničiti kariero, zato je njegovo tožbo zavrgel. Potem so se vloge zamenjale, saj so na sodišču odločali še o tožbi, ki jo je vložila Swiftova.

Dobila tudi tožbo zaradi spolnega nadlegovanja

V tožbi je zahtevala simboličen en dolar, ker ji ni šlo za denar, temveč želi na vsak način preprečiti, da bi se takšna dejanja tolerirala ali ostala skrita. Želela je javno spregovoriti v imenu žensk, ki "tovrstnih dejanj ne prijavijo, ker jim je pretežko vse to podoživljati v javnosti".

Porota, sestavljena iz šestih žensk in dveh moških, je po končanih zaključnih argumentih potrebovala manj kot štiri ure, da je sodno zmago dodelila Swiftovi, ki je ob tem dobila en dolar, ki ga je v tožbi tudi zahtevala.

"Jaz imam možnost, da pokrijem ogromne stroške, ki jih s seboj prinese takšna tožba," je 27-letnica dejala takoj po sodniški odločitvi. "Upam, da sem s tem dejanjem pomagala tistim, čigar glasovi morajo biti ravno tako slišani." Ob tem je dodala, da bo dobrodelnim organizacijam, ki se ukvarjajo s pomočjo žrtvam spolnih zlorab, namenila dobrodelni prispevek.

P. B.