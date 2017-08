Taylor Swift se je vrnila na družbena omrežja in napovedala nov album

Se obeta maščevalni album Swiftove?

24. avgust 2017 ob 13:29

Nashville - MMC RTV SLO

Po nenavadni potezi, ko je ameriška pevka Taylor Swift izbrisala vse objave na svojih družbenih omrežjih, se je vrnila z najpomembnejšo objavo leta za oboževalce: napovedjo novega albuma.

Za zdaj je znano, da bo nov album nosil naslov Reputation in da bo luč svetlobe ugledal 10. novembra. Pri britanskem časopisu Daily Mail so se ob napovedi začeli spraševati, ali bo Swiftova tokrat v skladbah obračunala z odmevnimi medijskimi spori, ki jih vleče že nekaj časa z raperjem Kanyejem Westom in pevko Katy Perry.

Spomnimo: West je leta 2009 zloglasno prekinil njen zahvalni govor ob prejemu MTV-jeve videonagrade za album leta, na novi skladbi Famous pa rapa, kako je razmišljal o spolnih odnosih z njo in na koncu izjavil, da se je Swiftova strinjala z vsebino besedila. Pevkina ekipa je nato izdala sporočilo za javnost, v katerem je zanikala Westove besede, njegova soproga Kim Kardashian pa je po Snapchatu objavila videoizseke telefonskega pogovora med glasbenikoma.

Oboževalci so iz naslovnice, ki jo je objavila na družbenih omrežjih, našli podobnosti med obliko črk, ki jih je uporabila Swiftova, in tipografijo, ki jo je uporabil West za promoviranje albuma The Life of Pablo. Že od leta 2014 pa se vleče spor s Perryjevo, ko je Swiftova javno priznala, da uspešnica Bad Blood govori o tem, da sta ona in neimenovana umetnica pravi sovražnici. Ob tem je Perryjevo obtožila, da je poskušala sabotirati njeno turnejo.

Pestra zgodovina nesporazumov

Vmes se je sporu pridružila še Nicki Minaj. S Perryjevo je pripravila skladbo Swish Swish, v kateri po besedah oboževalcev pokažeta novo ogledalo Swiftovi. Tuji mediji so se ob izidu razpisali, da Perryjeva z besedilom skladbe vrača udarec: "Don't need opinions from a shellfish or a sheep." (Oziroma: ne potrebujem mnenja školjke ali ovce.) Beseda ovca naj bi se navezovala na tvit, ki ga je Perryjeva zapisala kmalu po intervjuju Swiftove za Rolling Stone, kjer je zapisala: "Pazite se Regine George (op. a.: lika v Zlobnih dekletih) v ovčji koži."

Tudi Minajeva ima pestro zgodovino s Swiftovo. V spor sta se zapletli po podelitvi MTV-jevih videonagrad leta 2015. Takrat je Minajeva ostala brez nominacije v kategoriji za videospot leta, Swiftova pa je bila nominirana z videospotom za skladbo Shake It Off. "Če vaš videospot slavi ženske z vitkimi postavami, bo nominiran za videospot leta," je zapisala Minajeva. Spor sta navidezno rešili, ko sta skupaj nastopili na že omenjeni podelitvi nagrad.

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Aug 23, 2017 at 9:39am PDT

K. K.