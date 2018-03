Teden mode v Tokiu: Izstopale so maske za rokoborbo z mišjimi ušesi

Oblikovalci so spet presenetili

25. marec 2018 ob 21:30

Tokio - MMC RTV SLO

Po treh velikih tednih mode v New Yorku, Londonu in italijanskem modnem središču Milanu, se je marca visoka moda preselila še v japonsko prestolnico Tokio.

Na japonskem tednu mode je s svojimi kreacijami nastopilo več kot 60 samostojnih oblikovalcev in drugih svetovno uveljavljenih azijskih modnih hiš. Predstavili so kolekcije za jesen in zimo, z nastopom na japonskem tednu mode pa so si zagotovili večjo prepoznavnost v modnem svetu.

Teden mode je odprla kolekcija severnokorejskega modnega oblikovalca Youa Jooa Hyungna. Njegova kolekcija je izstopala zato, ker je primerna za tako za ženske kot za moške.

Modna oblikovalka Tokuko Maeda je s pisanimi lasuljami, ki so jih nosile manekenke, na modni pisti pričarala pravo pravljico, oblikovalka Risa Aizawa pa se pri oblikovanju svoje kolekcije ni mogla upreti karirastim vzorcem. Največ presenečenja je pri obiskovalcih gotovo vzbudil Yukihiro Teshima, ki je svoji kolekciji priključil tudi maske za rokoborbo. Številne maske je okrasil še z mišjimi ušesi.

Yurie Fujita je svojo kolekcijo poimenovala kar "ha-ha", izstopala je predvsem zaradi inovativnih jaken in plaščev. Oblikovalca Sho Iwata in Hiroshi Takizawa sta si pri zasnovi svoje kolekcije upala še več. Poimenovala sta jo "tiit tokyo", številne manekenke pa so njuno linijo predstavljale kar v spodnjem perilu.

K. Ši.