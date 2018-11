Tega še niste poskusili: smučke z zamenljivo levo-desno smučko

Večkrat nagrajene smuči so prejele tudi nagrado za najboljše oblikovanje Slovaške

22. november 2018 ob 06:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovaško podjetje Forest Skis je razvilo asimetrične smuči Lotor z različno levo-desno smučko, ki pa sta zrcalni, zaradi česar ju lahko zamenjamo, kar omogoča različen slog turne vožnje.

"Ko imaš zjutraj veliko energije in hočeš smučati hitro in divje, smučke obrneš tako, da je na sprednjem delu koničasta oblika grafike zelene smrečice, ki ponazarja, da so smuči 'agresivne', primernejše za tekme, saj je težišče na notranji strani smuči. Ko pa si popoldne že nekoliko utrujen, zamenjaš levo in desno smučko, težišče je zdaj na zunanji strani nog, zaradi česar lažje smučaš," vzneseno razlaga Viktor Devečka, lastnik podjetja Forest Skis, ki je z rdečo piko nagrajeni model t. i. asimetričnih smuči Lotor, ki je prejel tudi nagrado za najboljše oblikovanje Slovaške, razstavljal na ljubljanskem Mesecu oblikovanja.

Asimetrične smuči na trgu niso nikakršna novost, nadaljuje sogovornik, "mi smo si prvi zamislili ta koncept dva v enem, da lahko z enimi smučmi voziš različne sloge vožnje. Bistvo asimetričnih smuči Lotor je, da imajo različno levo in desno smučko, ki pa sta zrcalni, zato ju lahko zamenjaš, kar omogoča različen slog smučanja, kot sta prosto smučanje (freeride) in smučanje backcountry."

Beseda 'lotor' v slovaščini pomeni, da so smuči hude, "bad ass", pove Viktor. Model asimetričnih smuči Lotor je namenjen predvsem "mlajšim smučarjem, ki želijo ves dan uživati na smučišču, biti svobodni in uživati po svoje. Klasične smuči za slalom imajo seveda svoje lastnosti, kako jih je treba voziti, te smuči, pa voziš po svoje." Ob tem doda, da se tudi model smuči Lotor lahko vozi "čisto klasično".

Različni, a zrcalni strani

Želja Viktorja Devečka, sicer velikega ljubitelja smučanja, po izdelavi asimetričnih smuči se je pojavila pred šestimi leti, ko je ustanovil podjetje Forest Skies, "a smo morali sprva izdelati druge modele smuči, da smo se na trgu izkazali". Pred dvema letoma je že lahko začel razvijati smuči z zamenjljivima smučkama, pri oblikovanju katerih je bil še posebej pozoren na linije in osnovne lastnosti, kot so: dolžina, širina in radij, ki določa zavoje (glej tehnične podatke ob strani).

Uporaba ekoloških materialov

Smučke so izdelane ročno na Češkem v Pragi, veliko pozornosti so namenili uporabi naravnih materialov. "Na površini nismo uporabili plastike, v notranjosti tudi ni aluminija, saj je škodljiv za okolje. Že s samim imenom Forest Skies (Gozdne smuči) smo želeli uporabnika vrniti k naravi," pa razloži grafična oblikovalka Bronislava Brtaňova, ki je podpisana pod vizualni nekoliko retrovidez smuči.

Smučke, ki so malo dražje od povprečne cene smuči, imajo na površini les, sicer lakiran z avtomobilskim lakom zaradi odpornosti, v notranjosti smuči pa so steklena vlakna, karbonska vlakna in kevlar, jedro je leseno. Pa se smuči lahko zlomijo? "Lesena plošča je debela 0,6 milimetra, pod njim pa je klasična trdna konstrukcija smuči, zato se ne zlomijo, le njihov videz je zaradi lesa zelo naraven," pove Viktor.

Preizkušnja na francoskih smučiščih

Nad smučmi so navdušeni predvsem mladi smučarji v Franciji, "ki z njimi skačejo in delajo trike," pravi Bronislava, sicer pa jih preizkušajo profesionalni smučarji, med njimi tudi nekdanji svetovni prvak v prostem slogu Kanadčan Ryan Oakden, pa Shane Carmichael in Dominic Melanson.

Fotografije: Zuzana Čaprnková, Régis Bouchu





Katja Štok