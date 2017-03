Tehnološki paviljon ponuja odgovore na vsa avtomobilska vprašanja

24. avtomobilski salon Slovenije

27. marec 2017 ob 10:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko boste obiskali 24. avtomobilski salon Slovenije, ne prezrite Tehnološkega paviljona, s katerim bi radi obiskovalce salona spodbudili predvsem k temu, da se ob nakupu odločijo za avtomobil, ki kar najbolje ustreza njihovemu načinu življenja in njihovim potrebam.

Zares pravi avtomobil zase lahko izberete tako, da natančno proučite ponudbo. V Tehnološkem paviljonu bi zato radi obiskovalcem pomagali tako, da jih seznanijo predvsem z vsem, kar je za sodobne avtomobile mogoče kupiti, kakšna oprema je na voljo in kako lahko kar najbolje poskrbijo za svoje udobje in varnost, zato da se bodo v avtomobilu zares dobro počutili, saj v jeklenih konjičkih preživljajo vse več časa.

Slovenski simulator, ki opozarja na voznikove napake

A zgolj nakup najustreznejšega avtomobila ni dovolj za varne poti, saj, kot pravimo v enem od vsebinskih sklopov, je le pozoren voznik tudi varen voznik. Zato boste lahko svoje znanje preskusili tudi na enem najzmogljivejših simulatorjev vožnje na svetu, ki je povrh vsega plod slovenskega znanja. Tudi pozoren in previden voznik pa je včasih nemočen in tedaj mu lahko priskočijo na pomoč elektronski pripomočki za zagotavljanje varnosti. Nekatere lahko preskusite tudi v Tehnološkem paviljonu, in to kar na sedežu električnega volkswagna e-Upa.

In že smo pri vprašanju avtonomnih avtomobilov in alternativnih pogonov prihodnosti, ki jih v Tehnološkem paviljonu tudi izčrpno predstavljamo. Je že prišel čas za tako velike spremembe, kot jih prinašajo alternativni pogonski sklopi, ali pa bo treba še nekaj časa počakati?

Odgovor na vsa vprašanja

Kaj pa samo lastništvo avtomobila? Danes se nam lasten in zares osebni avtomobil še vedno zdi nekaj samoumevnega, a kako dolgo bo še tako? Ga bomo v prihodnje mogoče raje najeli ali delili s souporabniki, se ga bomo mogoče povsem odpovedali in svoje poti spet zaupali sredstvom javnega prometa?

Navsezadnje se postavlja vprašanje, ali sploh vemo, kaj se skriva pod pločevino in kaj dejansko poganja in skrbi za delovanje sodobnih avtomobilov. Mojstri iz avtomobilskih tovarn so pripravili prereze avtomobilskih sestavnih delov, ki si jih lahko ogledate povsem od blizu, spoznate pa lahko tudi dirkalnik, s katerim so slovenski študenti uspešno nastopili na dirkah Formule Student.

V Tehnološkem paviljonu na 24. avtomobilskem salonu Slovenije lahko torej dobite odgovore na marsikatero vprašanje o sodobnem avtomobilizmu ter mobilnosti sedanjosti in prihodnosti.

Matija Janežič