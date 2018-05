Tekmovalci Pesmi Evrovizije se predstavljajo na modri preprogi

Vsi na krov!

6. maj 2018 ob 15:09,

zadnji poseg: 6. maj 2018 ob 18:00

Lizbona - MMC RTV SLO

V Lizboni potekajo še zadnje priprave na začetek 63. tekmovanja za Pesem Evrovizije, a še preden se bodo tekmovalci v polfinalnih večerih borili za vstopnico za finale, se bodo sprehodili po modri preprogi.

Portugalci, ki letos prvič prirejajo tekmovanje za Pesem Evrovizije, so navdih za letošnje tekmovanje dobili v oceanu, temu primerno pa so oblikovali tudi grafično podobo pevskega tekmovanja. Zato ni nič nenavadnega, da se letošnji tekmovalci namesto po rdeči sprehajajo po modri preprogi.

Na MMC TV lahko od 18. do 21. ure spremljate neposredni prenos z modre preproge.

Prenos ni preveden v slovenščino

.

Izvajalci, letos jih nastopa rekordnih 43, toliko jih je nastopilo zgolj leta 2008 in 2011, so se ob 18. uri začeli predstavljati medijem in oboževalcem. Prireditev vodijo Cláudia Semedo, Inês Lopes Gonçalves, Pedro Granger in Pedro Penim.

Na modri preprogi tudi Lea Sirk

Na modri preprogi tekmovanja, ki letos poteka pod geslom Vsi na krov! (All aboard!) se bo predstavila tudi naša predstavnica Lea Sirk. Slovenija se bo za vstopnico v finale potegovala v drugem predizboru, ki bo 10. maja. V drugem polfinalnem večeru se bodo poleg Slovenije predstavili še Norvežani, Romuni, Srbi, Sanmarinci, Danci, Rusi, Moldavci, Nizozemci, Avstralci, Gruzijci, Poljaki, Maltežani, Madžari, Latvijci, Švedi, Črnogorci in Ukrajinci.

V finalu bo poleg velike peterice – Nemčije, Francije, Italije, Španije, Velike Britanije – in gostiteljice Portugalske prostora še za 20 držav.

Skozi vse tri večere – dva polfinalna izbora in finale – nas bodo popeljale štiri voditeljice, Filomena Cautela, Silvia Alberto, Daniela Ruah in Catarina Furtado.

Sa. J.