Tekmovanje sladoledarjev: kje imajo najboljši sladoled v Evropi?

Med žirante povabili tudi dopisnika Televizije Slovenija Janka Petrovca

29. julij 2017 ob 16:37

Bologna - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Bologni v srednji Italiji so v petek priredili evropski polfinale sladoledarskega tekmovanja, na katerem sta sodelovala tudi slovenska udeleženca. Dvajset mojstrov iz osmih držav se je pomerilo za tri mesta na jesenskem svetovnem finalu.

Na bolonjski sladoledarski univerzi najljubšo sladico sveta jemljejo presneto zares - kar velja tudi za oba slovenska finalista evropskega polfinala.

"Prišla je ideja, da naredimo nekaj slovenskega, in tako se je rodila zamisel za sladoled z okusom prekmurske gibanice," je povedal Tine Valič iz slaščičarne igralnice Perla v Novi Gorici. Drugi polfinalist, Ardit Ejupi iz Sladoledarne Pingo v Šentilju, pa se je tekmovanja udeležil s sladoledom, ki ga je poimenoval Black Smoke. "Black Smoke v bistvu predstavlja temno čokolado, dimljeno na češnjevem lesu, okus ima po viskiju," je pojasnil Ejupi.

Je dovolj kremast?

Žirija, ki je okušala dvajset vrhunskih sladoledov, tudi iz pastinaka, bučnega olja in karija, je morala upoštevati stroga merila. Direktorica izobraževalnega centra Carpigiani Gelato University Kaori Ito je pojasnila: "Sladolede ocenjujemo po treh glavnih merilih. Prvo je predstavitev sladoleda. Drugo je njegova struktura. So v njem kristali ledu? Je dovolj kremast? Je svetleč ali moten? Se pravi, kako dobro je izdelan. Tretje merilo je okus."

"Zelo me je presenetil sladoled iz dimljene čokolade. Izredno uravnotežen je. Zelo dober. Pa tudi jogurtov sladoled z medom ..." je sklenil Sergio Dondoli, sladoledar iz San Gimignana in član strokovne žirije.

Posebno priznanje v roke Slovencu

Oba sladoleda, ki ju je Dondoli omenil, sta bila na koncu tudi nagrajena. Šentiljčan Ardit Ejupi je za Black Smoke prejel posebno priznanje, Nizozemec Erik Kuiper pa je s svojo domačo kombinacijo osvojil prvo mesto. "Doma imam sto krav in naše mleko je popolno. Doma imamo med, jogurt, jagode in orehe. To je dovolj za odličen sladoled," je povedal zmagovalec iz Nizozemske.

Trije najboljši - ob Kuiperju še Madžarka Renata Somogyi s črno čokolado in pasijonko ter Grk Dimitris Karalampus s slanimi karameliziranimi arašidi - se bodo septembra udeležili svetovnega tekmovanja v Riminiju.

VIDEO Kje imajo najboljši evropski sladoled?

Janko Petrovec, Televizija Slovenija