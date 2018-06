Tekmovanje za mis Amerike: zbogom izhod v kopalkah

Nova pravila

5. junij 2018 ob 21:44

Atlantic City - MMC RTV SLO, Reuters

Lepotno tekmovanje za mis Amerike, ki bo čez tri leta praznovalo svojo 100-letnico, se z letošnjim letom poslavlja od izhoda v kopalkah.

Kot so sporočili organizatorji tekmovanja, letos tekmovalk ne bodo več sodili po njihovem zunanjem videzu, ampak se bodo raje osredotočili na njihovo osebnost. To naj bi dosegli z intervjuji s tekmovalkami, ki bodo zamenjali izhod v kopalkah.

Izbor za mis Amerike se je sicer leta 1921 začel ravno kot tekmovanje v kopalkah, ki so ga v Atlantic Cityju organizirali zato, da bi ob koncu poletja v mesto privabili čim več turistov.

Izhod v kopalkah je bil skoraj 100 let osrednji del tekmovanja

Tekmovanje poteka že skoraj sto let, zaradi velike gospodarske krize so se mu odpovedali zgolj med letoma 1928 in 1932. Vsa ta leta pa je bil ravno izhod v kopalkah osrednji del tekmovanja. A očitno se bo to letos spremenilo, saj si organizatorji želijo naprej v duhu časa. "Tekmovalk ne bomo več sodili na podlagi njihove zunanjosti, kar je velika sprememba," je povedala Gretchen Carlson, predsednica upravnega organizacijskega odbora za mis Amerike.

Carlsonova, ki je bila tudi sama leta 1989 okronana za mis Amerike, pravi, da sodniki prav tako ne bodo več ocenjevali izhoda v večernih oblekah. Tekmovalke bodo namreč spodbudili, da na oder namesto v gala oblekah stopijo v oblačilih, ki najbolj odražajo njihov osebni slog.

"Pričakujemo, da se bo tekmovanje korenito spremenilo, v organizaciji Miss America smo ponosni, da se tekmovanje razvija in raste v pravo smer," je še dodala Carlsonova.

Škandal odnesel skoraj celotno vodstvo

Lani decembra je organizacija po škandalu sicer ostala brez vodstva. V javnost so namreč pricurljala elektronska pisma, ki so si jih izmenjevali vodilni v organizaciji, v njih pa so se norčevali iz tekmovalk in jih poniževali. Menjava vodstva pa je očitno prinesla tudi menjavo pravil.

Izhod v kopalkah so leta 2015 ukinili tudi organizatorji izbora za mis sveta, ki so takrat pojasnili, "da ne gre le za lepotno tekmovanje, ampak za lepoto z namenom". Organizatorji tekmovanja pa so ob novem sloganu tekmovalke začeli spodbujati, naj se osredotočijo na dobrodelnost.

Kritike vztrajajo

A uvedene spremembe niso utišale nasprotnikov takšnih tekmovanj, med drugim organizatorjem očitajo, da ustvarjajo idealizirano podobo ženske, katera glavna atributa sta vitkost in mladost. Potezo, da ukinejo izhod v kopalkah, so sicer pozdravili, vendar so dodali, da čeprav bi organizatorji radi ustvarili drugačen vtis, je v resnici na takšnih tekmovanjih še vedno najpomembnejši videz.

Sa. J.