Televizijske igralke z najvišjimi zaslužki – na vrhu (znova) Sofia Vergara

Deset najbolje plačanih skupaj zaslužilo 133 milijonov evrov

28. september 2017 ob 13:26

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kolumbijska igralka Sofia Vergara se je že šesto leto zapored zavihtela na vrh Forbesove lestvice televizijskih igralk z najvišjimi zaslužki. V obdobju od lanskega do letošnjega junija je zaslužila več kot 35 milijonov evrov.

Sofia Vergara se je že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja iz Kolumbije preselila v ZDA, kjer je začela manekensko kariero, danes pa je najbolj poznana po svoji vlogi iz priljubljene televizijske nanizanke Moderna družina (Modern Family), kjer igra Glorio Delgado.

Forbes navaja, da je zvezdnica z ameriško televizijsko serijo v preteklem letu zaslužila le četrtino svojega premoženja, preostanek denarja pa je pridobila s filmskimi vlogami, govori, licenčnimi dogovori in prek različnih poslovnih projektov, ki so tudi zaslužni, da se je znašla na samem vrhu Forbesove lestvice. Igralka je namreč soustanoviteljica podjetja Latin World Entertainment, ki zastopa igralce iz Latinske Amerike in išče nove talente. Vergara je podjetje skupaj z Luisom Balaguerjem soustanovila že leta 1998, ko je na podlagi lastnih izkušenj ugotovila, da v zabavni industriji primanjkuje agentov za igralce, ki se v ZDA priseljujejo iz držav Srednje in Južne Amerike.

Na drugem mestu televizijskih igralk z najvišjim dohodkom v obdobju zadnjega leta je pristala igralka Kaley Cuoco, ki je zaslužila dobrih 22 milijonov evrov. Za igranje v televizijski seriji Veliki pokovci (Big Bang Theory) je Kaley prejela po milijon dolarjev na epizodo (850 tisoč evrov), kar je sicer skoraj dvakrat toliko, kot je bila za nastopanje na televiziji plačana Sofia Vergara.

Deljeno tretje mesto

Tretje mesto si z 11 milijoni evrov letnega zaslužka delita Mindy Kaling in Ellen Pompeo. Tako kot Kaley Cuoco je tudi Ellen Pompeo, ki jo lahko spremljamo v nanizanki Talenti v belem (Grey's Anatomy), večino svojih prihodkov zaslužila z nastopanjem na televiziji. Mindy Kaling, ki je pred leti nastopala v ameriški različici serije Pisarna (The Office), pa trenutno lahko spremljamo v seriji Mindy se dogaja (The Mindy Project), kjer ima glavno vlogo.

Od petega do desetega mesta so se zvrstile še: zvezdnica nanizanke Zakon in red: Enota za posebne primere (Law & Order: Special Victims Unit) Mariska Hargitay, Julie Bowen, ki v Moderni družini nastopa skupaj s Sofio Vergaro, Kerry Washington iz nanizanke Škandal (Scandal), Priyanka Chopra, ki igra v nanizanki Quantico, Robin Wright iz serije Hiša iz kart (House of cards) in Pauley Perrette iz znamenite serije NCSI.

Deset televizijskih igralk z najvišjimi zaslužki je v obdobju od lanskega do letošnjega junija skupaj obogatelo za nekaj manj kot 133 milijonov evrov. Izračun sicer velja za zneske pred obdavčitvijo in plačilom zastopnikov.

M. Z.