Teliček Genie in Gene Simmons - podobnost je več kot očitna

Nova uspešnica na družbenih medijev

2. avgust 2017 ob 08:43

Texas Hill - MMC RTV SLO

Uporabnike družbenih medijev zadnje dni zabava kombinacija dveh fotografij - konec julija skotenega telička z neke farme v Teksasu in pevca skupine Kiss, Gena Simmonsa, saj sta njuna črno-bela obraza skoraj identična.

Teliček, ki so mu dali ime Genie, se je skotil v petek na ranču v Kerrvillu v Teksasu. Njegovo fotografijo je na družbenih medijih objavila turistična agencija Hill County Visitor, ki skrbi za turistično promocijo tega območja, in se v objavi pošalila, da bi bil Simmons lahko njegov oče, piše BBC.

Zatrdili so celo, da se je v času, ko je bil Genie zaplojen, na kmetiji vrtela glasba zasedbe Kiss, ki se lahko pohvali z uspešnicami, kot sta Rock and Roll All Night in Detroit Rock City.

Primerjava fotografij se je nato kot požar širila po spletu, prav nič ni užalila vodje znane skupine. Tudi sam Simmons je namreč fotografijo delil na svojem Twitterju, pod njo pa zapisal: "To ni izmišljeno, ljudje!!!"

Simmons si za nastope obraz rad pobarva v belo-črno kombinacijo, veliko pozornosti pa vedno pritegne tudi njegov dolg jezik. Teliček ima skoraj enako barvno kombinacijo dlake kot namazani Simmons, na fotografiji celo podobno kot pevec moli jezik iz ust. Da ne omenjamo podobnosti v imenih - Genie oziroma Gene.

Kdo je iznašel "Hudičeve rogove"?

Simmons je sicer julija ovrgel tožbo, s katero je želel avtorsko zaščititi znamenito kretnjo z rokami "hudičevi rogovi" (iztegnjena kazalec in mezinec), za katero trdi, da jo je sam iznašel novembra leta 1974, a si jo lastijo tudi drugi rokerji. Kretnja sicer v ameriškem znakovnem jeziku pomeni "ljubim te".

A. P. J.