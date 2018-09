Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 23 glasov Ocenite to novico! So nepogrešljiv del tekem ameriškega nogometa, za kakšnega gledalca celo bolj pomembne od končnega izida, toda navijačice so tudi najbolj prezrt del kulture tega športa. Foto: Reuters Povprečni igralec ameriškega nogometa v enem letu zasluži okoli dva milijona ameriških dolarjev (1,75 milijona evrov), medtem ko navijačice zaslužijo bistveno manj. Foto: Reuters Za nastale razmere vsi krivijo lastnike klubov, ki imajo podcenjevalen odnos do navijačic. Foto: Reuters Navijačice Oakland Raiders, New York Jets, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals in Tampa Bay Buccaneers so se odločile, da svojo pravico poiščejo na sodišču. Tako so na primer Raiderettes leta 2014 dobile tožbo za 1,25 milijona ameriških dolarjev, kolegice ekipe Buccaneers pa za 825.000 ameriških dolarjev vredno tožbo. Foto: Reuters Službo navijačic ogrožajo malenkosti, kot so neurejena pričeska ali celo zamujanje na trening. Foto: Reuters Dodaj v

Temna stran navijanja v ligi NFL: od poniževanja do diskriminacij

Navijačice končno govorijo na glas o svojih izkušnjah

10. september 2018 ob 12:07

New York - MMC RTV SLO

Svet, v katerem lahko vsaka nepopolnost na telesu dekle stane službe. Svet, kjer je nadlegovanje del vsakdana. In hkrati je to svet, za katerega dekleta stojijo v vrsti, da bi prišle vanj. To je svet navijačic v ligi NFL.

Še preden dekleta pridejo do priložnosti, da se preizkusijo v vrstah profesionalnih navijačic v ligi NFL, na sezono porabijo okoli 3.400 evrov samo zato, da ohranijo svoj brezhibni videz. Hkrati na mesec prejemajo zgolj minimalno plačo. Na spletni strani Refinery29 so izpostavili zgodbo ljubiteljske navijačice Nicole, ki plačuje dve članarini za telovadnico. Zbuja se ob 4.30 in se še pred odhodom v službo (zaposlena je v podjetju, ki se ukvarja z orodji digitalne tehnologije) napoti v telovadnici. Po službi gre na trening navijačic in ob prihodu domov naredi še kardiovadbo. "Potem grem v posteljo in vse skupaj ponovim naslednji dan," je dejala Nicole.

Njen cilj je, da pride v vrste poklicnih navijačic v ligi NFL, a skrbi jo, da njena postava ni dovolj izklesana za svet, ki je poln srhljivih zgodb o ohranjanju popolnih postav. In to v letu 2018, ko se je liga NFL spoprijemala s krizo identitete (na račun protestov, neprimernega vedenja glavnih zvezdnikov, poškodb ...) in ko se mnogim zdi ideja poklicnih navijačic kulturno zastarel ideal.

Po besedah nekdanje profesionalne navijačice za ekipo New Orleans Saintsations Bailey Davis, ki trenutno toži ligo in nekdanjo ekipo zaradi spolne diskriminacije, je težnja, da dekle ostane suha, izziv. Toda kultura nadzorovanja teže je del profesionalnega navijaštva vse od 70. let prejšnjega stoletja, ko so navijačice ekipe Dallas Cowboys prejele priročnik s strogimi navodili glede ohranjanja videza. "Pritisk, da ostaneš pri določeni teži, je velik. Veliko deklet se poti v svojih vročih avtomobilih ali pa zlorablja amfetamine," je dejala Davisova.

(Pre)stroga pravila za navijačice

V enem izmed priročnikov, ki je prišel v roke novinarjev na Refinery29, je celo zapisano, kako so lahko navijačice oblečene, ko niso v službi. Prav tako jim priročnik narekuje, kako naj si umivajo svoje intimne dele pred prihodom na delo. In prepoveduje romantična razmerja z vsemi igralci v ligi NFL. Nekje gredo tako daleč, da zapovedujejo navijačicam, da morajo zapustiti restavracijo, če v njej opazijo nogometaša. Prav tako so lahko kaznovane, če dovolijo nogometašu, da jim sledi na družbenih omrežjih. Igralci pa po drugi strani nimajo prav nobenih pravil ali kazni, če pridejo v stik s profesionalnimi navijačicami.

"Pravila so več kot očitno diskriminatorna," je poudarila Sara Blackwell, odvetnica, ki zastopa Davisovo in številne druge profesionalne navijačice, ki tožijo ligo NFL. "Pravijo, da to počnejo zato, da bi zaščitili dekleta. Kar je žalostno, saj nismo več v letu 1950. Pravila morajo postaviti tudi za nogometaše ali pa za nikogar," je dodala odvetnica.

Le peščica teh tožb je prišla v javnost. Številni se sprašujejo, zakaj dekleta še vedno niso spregovorila bolj javno. Nekdanja profesionalna navijačica za ekipo Miami Dolphins Kristan Ann Ware, ki toži nekdanjo ekipo zaradi spolne in verske diskriminacije, trdi, da strah ustvarja molk med navijačicami. "Ko pridete v ekipo, vam povedo, da ste tu samo zato, da vas vidijo in nikoli slišijo. Vaše mnenje ne šteje in vaš glas ne šteje. Tu ste za to, da nastopate. Če imate težave s tem, kako stvari potekajo, vas lahko takoj zamenjajo. Vse, kar potrebujejo, je lepo dekle v uniformi," je razložila Warova. Toda tako odgovorni pri ekipi Miami Dolphins kot pri NFL-ju so že zanikali te besede.

Služba odvisna od videza

Toda vedno več navijačic se spoprijema z istimi težavami. Davisova je celo dodala, da videz dekleta določa, ali bo celo sezono sedela na klopi ali trepetala za svojo službo. Službo navijačic ogrožajo malenkosti, kot so neurejena pričeska ali celo zamujanje na trening. To je svet, ki ne dovoli individualnosti. A hkrati je za posameznico velik strošek. Kot je ocenila Davisova, je vsak mesec potrošila okoli 70 evrov za porjavitev kože, 25 evrov za urejanje nohtov, 130 evrov za frizerja in vsaj 85 evrov za ličenje na dan tekme. Čeprav se zdi veliko, ni nič v primerjavi z vsemi plesnimi vajami, kampi za navijačice in stroški, ki so povezani s tem.

K. K.