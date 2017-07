Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tokrat sta bila pod udarom organizatorjev v Wimbledonu Madžar Zsombor Piros in Kitajec Yibing Wu. Foto: Reuters Pod udarom zaradi svojih oblačil je bila tudi Venus Williams. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tenisača poslali s svete trave zaradi barve spodnjega perila

Pod udarom letos tudi Venus Williams

13. julij 2017 ob 19:24

Wimbledon - MMC RTV SLO

Vse od leta 2014 je pravilo v Wimbledonu, da igralci lahko nosijo samo belo spodnje perilo. Toda Madžar Zsombor Piros in Kitajec Yibing Wu sta v prvem krogu dvojic to pravilo kršila in zato morala zapustiti sveto travo.

18-letnika sta na igrišče prikorakala v črnih spodnjicah, ki so bile vidne čez bele kratke hlače, je poročal britanski Independent. To je bilo dovolj, da sta vznemirila organizatorje. 18-letnikoma so naročili, da morata zapustiti igrišče in se preobleči. To ju ni iztirilo in na koncu sta zmagala brez izgubljenega niza.

Pravilo o novih smernicah, po katerih lahko športniki oblečejo le bel dres, z največ enocentimetrsko barvno obrobo, so uvedli leta 2014. Toda Piros in Wu nista bila prva, ki sta ga letos kršila. Že prvi teden je morala finalistka letošnjega Wimbledona Venus Williams zamenjati svoj roza nedrček med odmorom v drugem nizu dvoboja proti Belgijki Elise Mertens, ki je nastal zaradi dežja.

Ko so jo predstavniki sedme sile vprašali, kaj meni o odločitvi organizatorjev, je Williamsova odvrnila: "Ne želim govoriti o spodnjem perilu. Malce mi je nerodno. To prepuščam vam. O tem lahko govorite z svojimi prijatelji. Sama bom to temo izpustila."

K. K.