"Teniške rekorde je lažje premagati kot diskriminacijo in seksizem"

"Tenis me je rešil, da nisem na istem kot 24 milijonov temnopoltih Američank"

1. avgust 2017 ob 11:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Teniška šampionka Serena Williams je v osebnem pismu, objavljenem v reviji Fortune, opozorila na neenakost pri plačilu, s katero se spoprijemajo temnopolte ženske v ZDA.

35-letna Serena, ki je v izjemni karieri osvojila kar 23 turnirjev za grand slam, v zadnjih mesecih ne igra, saj z zaročencem Alexisom Ohanianom pričakuje naraščaj. A kljub temu ne počiva, saj se udeležuje mnogih dogodkov, na družbenih omrežjih pa pogosto objavlja nosečniške fotografije.

Izgubljenih 37 centov

V ZDA je 31. julij dan, ko temnopolte ženske zahtevajo enako plačilo za enako delo kot moški ali ženske druge polti. To priložnost je izkoristila tudi športna zvezdnica, ki je v eseju pozvala vse temnopolte ženske, naj se bojujejo proti plačnim razlikam na podlagi barve kože. Zapisala je, da za vsak dolar, ki ga v ZDA zasluži belopolti moški, temnopolta ženska dobi le 63 centov. Dodala je, da morajo temnopolte Američanke delati osem mesecev dlje, da v enem letu dobijo enako plačilo kot njihovi moški kolegi in da temnopolte zaslužijo 17 odstotkov manj kot njihove belopolte sodelavke.

Besedna spopada z Nastasejem in McEnroejem

Ob tem je spomnila na svoje negativne izkušnje. Čeprav njena služba nikakor ni pisarniška, njen delavnik pa poteka vse prej kot od sedmih do treh, je zapisala, da je doživljala enako krivico. "Mnogokrat so se mi moški tenisači posmehovali, me dajali v nič in me gledali postrani. Najhuje in najbolj boleče pa je bilo, ko sem tako na teniških igriščih kot zunaj njih poslušala rasistične opazke."

V njenih besedah je veliko resnice, če se spomnimo le najnovejših dveh napadov nanjo. Nekdanji romunski tenisač Ilie Nastase se je tako aprila vprašal, ali bo njen otrok "čokolada z mlekom", britansko tenisačico Johanno Konta in njene kolegice pa zmerjal s "prekletimi kurb...". Ameriška teniška legenda John McEnroe pa je nedavno izjavil, da bi bila Serena uvrščena okoli 700. mesto na lestvici, če bi igrala z moškimi.

"K sreči imam veliko notranjo moč ter podporo družine in prijateljev, ki me ženejo naprej. A takšna krivica kljub temu boli," je še zapisala Williamsova, ki se namerava po rojstvu otroka vrniti na teniška igrišča. "Le tenis me je rešil, da sama ne doživljam enakih razlik v zaslužku kot 24 milijonov drugih temnopoltih žensk v državi. Sama sem se zaradi tenisa znašla v položaju, ko sem tako finančno uspešna, da si tega niti v sanjah nisem mogla predstavljati. A začaran krog revščine, diskriminacije in seksizma je mnogo težje premagati kot rekord v osvojenih grand slamih."

Razmišljanje je končala z besedami: "Enako plačilo si zaslužimo za naše matere, naše žene, naše hčerke, naše nečakinje, prijateljice in sodelavke, predvsem pa same zase. Temnopolte - bodite neustrašne. Postavite se za enakovredno plačilo. Vsakič, ko to storite, bo drugi ženski nekoliko lažje. Dobimo tistih manjkajočih 37 centov."

