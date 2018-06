Terry Crews o spolnih zlorabah moških: "Moč in velikost v trenutku zlorabe ne pomenita nič"

Igralec je ponovno spregovoril o svoji izkušnji iz leta 2016

28. junij 2018 ob 09:47

Ameriški igralec Terry Crews je nedavno spet spregovoril o spolni zlorabi iz leta 2016, ko ga je neki hollywoodski producent zagrabil za mednožje. Opozoril je na to, da se tudi fizično močni posamezniki v trenutku razžalitve pred napadalci ne znajo braniti.

Igralec je o svoji izkušnji prvič spregovoril lani. Takrat ga je neki ameriški politični veljak vprašal: "Ste zelo visoki, mišičasti in fizično močni – zakaj niste napadalca preprosto odrinili?" Igralec je odgovoril, da je v trenutku zlorabe popolnoma "zmrznil" in dodal: "Sem temnopolti moški v Ameriki – moje možnosti za uspeh so omejene, zato si takega dejanja niti nisem mogel privoščiti."

"Zloraba je trajala le nekaj minut, vendar mi je napadalec s tem dejanjem sporočil, da je vsa moč sveta v njegovih rokah," je v svojem govoru pred nekaj dnevi še dodal igralec in pojasnil, da so mu po prvi izpovedi o zlorabi številni dejali, da je bilo producentovo dejanje "šala in ne zloraba". "Kar je za nekoga šala, je lahko za drugega hudo ponižanje," je še dodal Crews.

Ameriški igralec je bil lani, ko je o zlorabi prvič čustveno spregovoril, deležen tudi številnih kritih in zasmehovanja na družbenih omrežjih. Raper 50 Cent je na družbenem omrežju takrat celo objavil fotografijo igralca in ob njej posmehljivo namigoval na to, da so igralčeve trditve o zlorabi "privlečene za lase".

Američani so dejanje raperja takrat nemudoma ostro obsodili in ga označili za "nagnusno". Crews, nekdanji igralec ameriškega nogometa, ki je prepoznaven tudi po svojem dobro utrjenem in mišičastem telesu pa je ob tem dodal: "Nisem droben ali nesamozavesten moški – kljub temu pa sem se v trenutku, ko me je tisti producent spolno razžalil, počutil popolnoma nemočnega".

Ko so igralca vprašali, kaj meni o dejanju 50 Centa, pa je odgovoril: "Rad ga imam in njegovo glasbo poslušam, medtem ko telovadim." Dodal je še: "Jaz sem dokaz, da velikost in moč v takem trenutku, ne pomenita nič."

