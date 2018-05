Tesla ne kuri goriva, kuri pa denar

Velike izgube

6. maj 2018 ob 07:06

San Francisco - MMC RTV SLO

Proizvajalec električnih vozil Tesla je v prvem četrtletju leta vknjižil 4,19 dolarja izgube na delnico. Čista izguba se je na letni ravni povečala s 330,3 na 709,6 milijona dolarjev. Čeprav ima njen šef Elon Musk več kot 20 odstotkov delnic, pa je s svojimi nespametnimi izjavami še dodatno podkrepil dvom o podjetju. Nekateri se že sprašujejo, ali je to konec Elona Muska.

Tesla še naprej kopiči milijonske izgube, pa čeprav so njeni prihodki narasli za odstotek na 2,71 milijarde dolarjev. Šef Tesle Elon Musk je pred dvema letoma ob predstavitvi svojega najmanjšega in najcenejšega električnega modela tesla model 3, ki bi moral, vsaj čez lužo, postati električni avtomobil za vsakega in za katerega je do danes prejel več kot 450.000 rezervacij (med njimi je bilo tudi nekaj Slovencev), zagotovil, da bo to model, ki bo podjetju prinesel dobiček in ne več izgub, kot se je to zgodilo z večjima model S in X. Izjavil je, da bodo do leta 2018 proizvedli pol milijona vozil model 3, kar bo podjetju dalo veter v jadra za prihajajoče projekte, kot je najavljeni prihod modela y in gradnja še ene gigatovarne baterij.

Kolesje se kar ne zavrti

Še lani novembra smo se spraševali, ali se je Teslino kolesje končno zavrtelo, saj so iz tovarne prihajale vesti o napredku v proizvodnji kompaktne električne kombilimuzine. Do takrat je Tesla izročil le nekaj sto primerkov modela 3, predvsem zaposlenim in nekaterim vlagateljem, preostalim naročnikom pa je dostava avtomobila močno zamujala. Pol leta kasneje Tesla na teden še vedno proizvede le 2270 modelov 3, nov cilj pa je, da bodo do junija na mesečni ravni proizvedli 5000 vozil. Pri čemer je znano, da bo proizvodnja motena na račun avtomatizacije proizvodnega traku.

Teslo poslal v vesolje in zatresel delnice

Že lani je bilo med kupci modela 3 veliko nejevolje, saj je Musk sporočil, da bo treba na vozilo čakati tudi leto in pol, zato so nekateri že pogledali, kaj ponuja konkurenca, predvsem Chevrolet z manj trendovskim modelom bolt. Tesli in Elonu Musku torej teče voda v grlo. K izboljšanju položaja ni pripomogel niti Musk, ki je sicer poskrbel za eno najodmevnejših novic leta, ko je en primerek novega Teslinega roadsterja poslal v vesolje, natančneje v Marsovo orbito, po drugi strani pa z nespametnimi izjavami zatresel delnice podjetja.

Odgovarja na prijateljska vprašanja

Tako je Musk vprašanja analitika Wall Streeta označil za dolgočasna in je bahato zavrnil odgovore. To je ceno delnice v trenutku zrušilo za sedem odstotkov vrednosti in povečalo zaskrbljenost med vlagatelji. V konferenčnem klicu Musk namreč ni želel odgovoriti, ali ima podjetje dovolj kapitala, in raje dejal: "Dolgočasna vprašanja niso kul, ubijajo me." Namesto tega je raje odgovoril na nekaj prijateljskih vprašanj z youtubovskega kanala Hyper Change TV, na katerem so pred tem naročnikom svetovali nakup Teslinih delnic.

Ali znajo privrženci Tesle plavati?

Analitik Dave Sullivan je njegovo potezo za Bloomberg komentiral: "Vprašanja, ki so dolgočasna, bi lahko obravnavali tudi kot težka. Upam, da privrženci Tesle znajo plavati, saj jih Musk brez odgovorov na vprašanja vodi prav v vodo." Pri Bloombergu so še zapisali, da Tesla ne kuri goriva, ampak kuri denar. Ob objavi podatkov, da so v zadnjem letu pri Tesli porabili 3,48 milijarde dolarjev oziroma 7340 dolarjev na minuto, so na vrhu besedila objavili števec, koliko denarja bo Tesla porabila za čas branja besedila, pod njim pa karikaturo nasmejanega Muska, kako stoji nad metalcem ognja in v plamen meče denar.

Tesla proizvaja tri avtomobile - limuzino Model S in model 3 ter SUV model X - v eni tovarni v Fremontu v Kaliforniji. Musk pa je ob kritikah nekaterih analitikov že najavil, da bo Tesla leta 2020 začela izdelovati še mali električni SUV model Y, in dejal, da bo predstavljal revolucijo v proizvodnji.

Gregor Prebil