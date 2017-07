Tesla predstavil svoje doslej najcenejše električno vozilo

Enkratno polnjenje baterije zadošča za 354 kilometrov

29. julij 2017 ob 16:44

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški proizvajalec električnih vozil Tesla je predstavil nov model 3, doslej najcenejše električno vozilo, kar ga je podjetje poslalo na trg. Cena: od 29.000 evrov dalje.

Prvih 30 voznikov, večina med njimi je zaposlenih v podjetju, je svoja vozila prejelo v petek. Izvršni direktor podjetja Elon Musk je po poročanju BBC-ja ob tem dejal, da je model tri 3 "najboljše vozilo svojega cenovnega ranga, tako med električnimi kot klasičnimi vozili."

Kot napoveduje Musk, bodo vozila v prihodnosti veliko bolj samostojna, kot so danes. Ob tem dodaja, da vsako Teslino vozilo že vgrajeno strojno opremo, potrebno za samostojno vožnjo brez voznika. "Lahko boste gledali film, se pogovarjali s prijatelji ali spali," napoveduje Musk.

Električna baterija modela 3 omogoča vožnjo 354 kilometrov, potem pa jo je potrebno znova napolniti.

Dostopna cena, osnovni model stane 29.000 evrov, je razlog, da v podjetju računajo na velik interes na tržišču. Teslina vozila so sicer še vedno dražja kot od modelov konkurenčnih podjetij, kot sta Nissan Leaf ali Chevrolet Volt.

Prejšnji modeli so bili občutni dražji

Predhodni Teslini modeli so bili še občutno dražji, začetne cene so bile okoli 68.000 dolarjev, kar je za številne potrošnike predrago. Podjetje načrtuje, da bodo do konca leta vsak teden izdelali 5.000 vozil modela 3, za leto 2018 pa je v načrtu podvojitev tedenske številke. Naročniki, ki vozila naročijo zdaj, lahko dostavo vozila pričakujejo konec prihodnjega leta.

Kot še poroča BBC, je polog za vozilo že vplačalo pol milijona kupcev.

Če bo podjetje na letni ravni izdelalo in prodalo toliko vozil, kot načrtuje, bo preseglo prodajo vozil BMW, Mercedes in Lexus v ZDA. Tržna vrednost podjetja je bila aprila ocenjena na 41,69 milijard evrov (49 milijard dolarjev).

K. T.