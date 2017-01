Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Test Avtomobilnost: BMW 225xe active tourer - enoprostorec na elektriko in bencin

Test nove različice

27. januar 2017 ob 07:53

MMC RTV SLO

Ne moremo vam reči, da pozabite na klasične črne športne limuzine, kajti če si to želite, vam BMW še vedno z veseljem ustreže. A vendar je pred nami BMW nove dobe!

Z umirjeno družinsko obliko, nasploh umirjenim značajem, in v tokratnem konkretnem primeru tudi s hibridnim pogonom. Seveda, prestiž ostaja na prvem mestu, toda novodobna bavarska ponudba ni več omejena na ožji krog športnih voznikov, ampak priključuje voznike, ki pred tem modelom nikoli ne bi pomislili na znamko s propelerjem. Izraz "priključujejo" je kar pravi, kajti 225xe je priključni hibrid. Ko pridemo domov, ga priključimo v elektriko, ko pridemo v sližbo prav tako, pravzaprav kamorkoli se pripeljemo, poiščemo najbližjo javno polnilnico. To je namreč BMW, s katerim se lahko vozimo na elektriko večji dela časa. Če se vozimo pretežno po mestu, če recimo na dan naredimo manj kot trideset kilometrov, bomo verjetno posodo za gorivo zelo redko polnili z bencinom, in to ne glede na dejstvo, da trivaljni motor v tem primeru ni vzor varčnosti.

Da gre za povsem netipičnega beemveja, govori tudi družinska enoprostorska oblika, primerna za družino z dvema otrokoma in razmeroma majhnimi potrebami po prtljažnem prostoru. In netipičnost še kaže tudi v voznih lastnostih, hibridna dvojka v zavojih ponuja slabši občutek na volanu, niti kombinirano bencinsko-električni štirikolesni pogon in niti program sport tega hibrida ne moreta približati fenom klasičnem beemvejevsko športne vožnje. A saj pravimo, to je novodobni BMW, z njim je izvrstna vožnja po mestu! Tiha, udobna, skratka umirjena!



Miha Merljak