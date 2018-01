Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Mocarelo narežemo na kocke. Foto: EPA Dodaj v

Testenine s figami in mocarelo

Vas mikajo testenine?

28. januar 2018 ob 09:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 35 dag kratkih testenin, 20 dag mocarele, 20 dag fig, 10 dag kraškega pršuta, 3 dag pistacij, pol šopka bazilike, olivno olje, sol.

Pistacije nasekljamo. Testenine skuhamo. Fige očistimo in narežemo na četrtine. Rezine pršuta narežemo na trakove.

Mocarelo odcedimo in narežemo na kocke. Olje zmešamo s ščepcem soli. Odcejene testenine zmešamo s pršutom, nasekljanimi pistacijami in mocarelo. Prelijemo z olivnim oljem, zmešamo in obložimo s figami. Potresemo z lističi bazilike in takoj postrežemo.