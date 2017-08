Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Testenine z mocarelo, pršutom in hruškami - poskusite jih. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Testenine s hruško

Na koncu potresemo z baziliko

2. avgust 2017 ob 08:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 25 dag kratkih testenin, 15 dag mocarele, 2 hruški, nekaj lističev bazilike, 10 dag kraškega pršuta, 1 žlica tekočega medu, 5 žlic olivnega olja, 4 žlice kisa, sol, poper.

Testenine skuhamo v osoljenem kropu. Kis, olje, med, sol in poper razžvrkljamo. Mocarelo odcedimo in narežemo.

Hruški po želji olupimo, jima odstranimo peščišče in ju narežemo na kocke. Pršut narežemo na trakove. Odcejene in ohlajene testenine, mocarelo, hruške in pršut zmešamo. Prelijemo s pripravljenim dresingom in potresemo z baziliko.