Ko česen zarumeni, dodamo sesekljane sardelne fileje. Foto: BoBo

Testenine s sardelami in olivami

Ideja za toplo kosilo

23. julij 2017 ob 11:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 40 dag špagetov, 50 dag svežega ali paradižnika iz pločevinke, 1 žlica paradižnikove mezge, 10 dag oljčnega olja, 10 dag črnih izkoščičenih vloženih oliv, 10 dag sardelnih filejev, 5 dag kaper, 1 strok česna, 1 pekoč feferon, sol.

V kozico damo olje, sesekljan česen in na koščke nalomljen feferon. Ko česen zarumeni, dodamo še sesekljane sardelne fileje, olupljen in nasekljan paradižnik, izkoščičene olive in kapre ter dušimo nad zmernim ognjem okoli 20 minut.

V tem času omako večkrat premešamo. Špagete skuhamo na zob, jih odcedimo, prelijemo z omako in premešamo. Lahko jih potresemo tudi z naribanim sirom.