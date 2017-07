Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za ljubitelje testenin in rib. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Testenine ("ušeska", "orecchiette") z bučkami in botargo

Morsko kosilo

20. julij 2017 ob 12:13

Koper - MMC RTV SLO

Za 4 osebe potrebujete: 280 g ušesk, 1 dl malvazije, 3 bučke, 1 jajce, 2 dl ribje osnove, 100 g botarge, 2 dl smetane, oljčno olje, sol, poper.

Ideja za kosilo kuharja Tomaža Bevčiča uporablja dve tipični italijanski sestavini - testenine "orecchiette" v obliki majhnih ušesk in botargo, tunino, ki ji pravijo tudi sicilijanski kaviar.

Bučke narežemo na podolgovate palčke in jih popražimo na vročem olju, popramo, zalijemo z vinom. Pustimo, da se tekočina pokuha in dodamo ribji fond. Polovico bučk odstavimo in zdrobimo z mešalnikom, preostalim dodamo kuhana ušeska. Smetani dodamo jajce in segrejemo skoraj do vrelišča, zmešamo z mešalnikom ter prihranimo. Ušeska z bučkami pokuhamo, odstavimo z ognja in jim dodamo naribano.

Posebej segrejemo jajce in smetano skoraj do vrelišča. Tudi to zmešamo. Ušeska še nekaj kuhamo tako, da ostane še nekaj omake, jih odstranimo z ognja in nanje naribamo botargo. Serviramo tako, da na krožnik zlijemo zdrobljeno bučko, nanjo serviramo testenine, pokapamo z jajčno omako in dodamo nekaj kapljic oljčnega olja.

A. P. J., Tomaž Bevčič (oddaja Dobro jutro)