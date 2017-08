Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Med gostjami Lowovih zabav je bila tudi hotelirska dedinja Paris Hilton. Foto: Reuters Low si je kupoval svoje mesto med svetovno elito, med katero so znani igralci, podjetniki, člani najbogatejših družin na svetu ... Foto: Reuters Nekoč je Low Mirandi Kerr kupil ogrlico v vrednosti milijon evrov. Foto: Reuters Low je pred časom polnil rumene medije zaradi svoje domnevne zaroke s pevko Elvo Hsiao. Foto: Reuters

Težave poslovneža, znanega po divjih zabavah s hollywoodskimi zvezdami

Filmsko življenje malezijskega poslovneža

19. avgust 2017 ob 19:15

Kuala Lumpur - MMC RTV SLO

Divje zabave s popzvezdniki, kupovanje dragih daril manekenkam ... Toda življenje kot v filmu se je za poslovneža Jho Lowa, ki je postal osrednji osumljenec v preiskavi izginotja 3,8 milijarde evrov iz malezijske državne blagajne, končalo.

35-letnik je med hollywoodskimi zvezdniki, predvsem zvezdnicami, pritegnil precej pozornosti. Bil je eden izmed tistih, ki so si dobesedno kupovali svoje mesto med elito svetovnih zvezdnikov, je poročal spletni portal Business Insider. Gostil je zabave, na katerih so se zabavali Leonardo DiCaprio, Miranda Kerr in Paris Hilton. Nekoč je Kerrovi kupil celo ogrlico v vrednosti milijon evrov.

Na portalu YouTube je videoposnetek njegove spodletele zaroke s tajvansko popzvezdnico Elvo Hsiao. Toda par se ni nikoli zaročil in Hsiaojeva je zanikala, da je šlo za zaroko. Gesta je Lowa stala okoli 4,5 milijona evrov. Takrat se je s svojo nesojeno zaročenko pripeljal v črnem rolls royceu pred hotel Atlantis v Abu Dabiju. Tam so ju ob plaži čakale miza in prižgane sveče, ki so skupaj tvorile napis Jho <3 Elva. Nenadoma sta se nad njima pojavila dva padalca v črnih smokingih. Vsak je imel v rokah škatlico. Eden izmed njih je Hsiaojevi izročil ogrlico, kar je sprožilo tudi veličasten ognjemet. Videoposnetek se je končal z izpisom napisa načrtovalca porok Ali Bakhtiar Designs.

Toda razkošno življenje je imelo svojo ceno. Ameriške oblasti zdaj pripravljajo obtožnico proti 35-letniku zaradi kraje denarja iz malezijskega državne blagajne. Kot je zapisano v civilni tožbi, ki je bila vložena na kalifornijskem zveznem sodišču, je Low med letoma 2009 in 2014 premestil milijarde na različne bančne račune po svetu, tako da je prikazal te transakcije kot legitimne naložbe. Ameriške oblasti si zdaj prizadevajo, da bi pridobile nazaj premoženje, ki ga je kupil z domnevno ukradenim denarjem, med drugim originalno sliko Picassa, superjahto in zasebno letalo.

Vplivni prijatelji in znanci

Low se je že od malih nog družil s premožnimi in vplivnimi ljudmi. Njegov oče je bil uspešen poslovnež, ki je omogočil, da je Low študiral na eni izmed najprestižnejših univerz v Veliki Britaniji Harrow. Tam je spoznal člane nekaterih najelitnejših družin po svetu - med drugim sina nekdanjega kralja Jordanije in premožneže v Abu Dabiju. Ti so se pozneje zapletli v skrivnostne transakcije iz Malezije.

Leta 2000 se je Low vpisal na priznano univerzo Wharton Business School. Tam je - podobno kot njegovi sošolci - ustanovil svoje podjetje, toda v nasprotju s sovrstniki je imel 25 milijonov ameriških dolarjev začetnega kapitala. Po študiju se je z nekaterimi prijatelji preselil v New York. Tam pa je začel vzbujati pozornost zaradi svojega razvpitega življenja.

Leta 2009 je postal posebni svetovalec v investicijski družbi Terengganu, ki je bila predhodnica državnega sklada 1MDB, iz katerega je Low domnevno kradel denar. A hkrati je ves čas zanikal povezave s skladom.

Umik pred javnostjo

Low je v zadnjih dneh izginil z družbenih omrežij in iz resničnega življenja. Nazadnje so ga videli na njegovi superjahti 12. avgusta ob obali otoka Koh Rong Sanloem. Njegov predstavnik za stike z javnostjo je za revijo Bloomberg izjavil, da njegov varovanec ni storil nič nezakonitega.

K. K.