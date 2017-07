Težave Netflixa – si tudi vi delite geslo za dostop do vsebin?

Pozivi k odločnejšemu reševanju problema

12. julij 2017 ob 10:36

New York - MMC RTV SLO/Reuters

Netflix in preostala spletna okolja so do sedaj dopuščala, da si uporabniške račune za dostop do vsebin deli več ljudi. To se bo po nekaterih napovedih kmalu spremenilo.

Če se bo rast števila novih naročnikov manjšala, bodo podjetja, kot sta Netflix in HBO, prisiljena v drugačno in odločnejše reševanje problema deljenja uporabniških računov.

Rast prihodkov Netflixa bo po ocenah analitikov padala – če so prihodki v letošnjem drugem četrtletju zrasli za 31 odstotkov, je za enako obdobje v naslednjem letu predvidena zgolj 19-odstotna rast.

Vodstvo Netflixa se ob tem zaveda, da si nekateri uporabniki delijo geslo za dostop do vsebin. "To bi lahko odpravili, a s tem vseh teh ljudi ne bi spremenili v uporabnike, ki bi za storitev plačali," je izjavil David Wells, Netflixov glavni finančni uradnik.

Podjetja tolerirajo določeno mero deljenja uporabniških računov, saj računajo na to, da se na ta način z njihovimi storitvami srečajo novi potencialni naročniki.

Ob tem nekatera podjetja tudi že sprejemajo ukrepe, s katerimi želijo zajeziti zastonjkarstvo. Veliko ponudnikov tako omejuje število hkratnih predvajanj na enem računu. Netflix na primer dovoljuje od dveh do štiri hkratna predvajanja prek enega računa, odvisno od sklenjene naročnine.

Zaradi deljenja računov do 500 milijonov evrov izgub

Analitiki opozarjajo, da podjetja zamujajo priložnost za rast prihodkov. Analiza mednarodno priznanega podjetja za tržno raziskovanje in svetovanje Parks Associates je skupno izgubo ponudnikov zaradi deljenja gesel za leto 2019 ocenila na skoraj 500 milijonov evrov. Analitik Glenn Hower ob tem opozarja, da imajo podjetja do problema preveč "kavalirski odnos".

Netflixove storitve so sicer na voljo v že več kot 190 državah po svetu. Sodeč po zemljevidu na njihovi spletni strani, je Netflix dosegljiv povsod, razen v Siriji, na Kosovu, na Krimu, na Kitajskem in Severni Koreji. V Sloveniji je ameriški ponudnik vsebin dostopen od lanskega januarja.

