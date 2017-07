Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Trki s kenguruji so v Avstraliji precej pogosti in predstavljajo 90 odstotkov vseh nesreč, v katere so vpletene živali. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Težave Volva v Avstraliji: Kako se izogniti trku s kengurujem?

Njihovo gibanje je nepredvidljivo

3. julij 2017 ob 09:23

Canberra - MMC RTV SLO

Pri švedski avtomobilski znamki Volvo so se, ko gre za avstralsko tržišče, znašli v precejšnji zagati - njihov samovozeči avtomobil, ki naj bi se znal izogniti divjadi, namreč ne zmore zaznavati kengurujev.

Volvo je optimistično napovedal prodajo samovozečih vozila tudi na celini tam spodaj, a se je že pri prvih testih v naravnem rezervatu v Canberri zalomilo, poroča Telegraph.

Njihov sistem zaznavanja velikih živali namreč zazna vse vrste jelenjadi (od severnih in ameriških do navadnih), pa tudi nekatere druge divje živali, a pri ocenjevanju razdalje med avtomobilom in kengurujem imajo težave. Tovrstni sistemi zaznavanja namreč kot izhodiščno toćko jemljejo tla. A kenguru skače. In ko je v zraku, sistem oceni, da je veliko dlje od avtomobila, kot je resnici, nato pa kenguru "pristane" na tleh in ... sledi trk, je pred tedni za televizijsko mrežo ABC pojasnjeval tehnični direktor Volva Avstralija David Pickett.

Ker je prepoznanje vzorcev gibanja pogoj za to, da se temu gibanju lahko avtomobil izogne, so se zdaj pri avstralski podružnici pospešeno lotili reševanja te težave, je pred dnevi razložil vodja avstralske podružnici Kevin McCann in zagotovil, da bo težava zagotovo rešena do leta 2020, ko naj bi avtomobile v Avstraliji tudi začeli prodajati.

"Katera koli družba, ki bo želela prodajati samovozeča vozila v Avstraliji, se bo morala lotiti tega problema," je še poudaril in dodal, da so s Švedske pripeljali skupino najboljših inženirjev, ki bodo skušali zbrati čim več podatkov o kengurujevem obnašanju.

Sistem zaznavanja divjadi so Švedi razvijali predvsem zaradi domačih "težav" - severnih jelenov -, saj so trki z jelenjadjo tam zelo pogosti. Podobno je tudi v Avstraliji, kjer so v kar 90 odstotkov trkov z živalmi vpleteni kenguruji. Večina nesreč se sicer konča le s premoženjsko škodo ali lažjimi poškodbami.

T. K. B.