Zasedba Eagles toži resnični Hotel California

Pesem je nastala leta 1976

3. maj 2017 ob 10:13

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Glasbena zasedba Eagles je vložila tožbo proti lastnikoma, ki sta svoj mehiški hotel poimenovala "Hotel California", kot je tudi naslov njihove največje glasbene uspešnice.

V tožbi so zapisali, da lastnika hotela, ki ima enajst sob in stoji v mehiški zvezni državi Baja California, "aktivno napeljujeta morebitne obiskovalce k misli, da je hotel povezan z zasedbo Eagles, saj v recepciji prodajata kratke majice in druge spominke s podobo članov zasedbe". Poleg tega je po vsem hotelu mogoče ves čas slišati pesmi skupine, največkrat se seveda vrti zimzelena Hotel California, lastnika pa svoj hotel reklamirata kot "legendarni".

"Zaradi vseh teh stvari so mnogi gostje prepričani, da je prav v tem hotelu nastala naša pesem ali da je nastanitev kako drugače povezana z nami, zato so obiskovalci zmedeni, ko spoznajo, da nič od tega ne drži," še piše v tožbi, ki so jo vložili na zvezno sodišče v Los Angelesu. V njej zahtevajo denarno odškodnino in spremembo imena.

Sporni hotel je imel ob odprtju leta 1950 ime Todos Santos hotel, nato so ga večkrat preimenovali. Leta 2001 sta ga kupila Kanadčana John in Debbie Stewart in ga poimenovala Hotel California.

Eagles so istoimensko skladbo napisali leta 1976 in jo uvrstili na album, ki je prav tako nosil takšno ime. Leto pozneje so zanj prejeli tudi grammyja. Skladbo je zapel Don Henley, kitarista pa sta bila Don Felder in Joe Walsh. Lani je Henley v nekem intervjuju izjavil, da pesem govori o "potovanju od nedolžnosti k izkušenosti", in dodal, da v resnici ne govori o Kaliforniji, ampak o Ameriki.

Prisluhnite pesmi Hotel California, ki so jo Eagles izvedli leta 1977.

