The Prodigy, Umek in Fatboy Slim v Umagu

Festival, ki ga bo obiskalo tudi veliko Slovencev

7. maj 2017 ob 07:44

Umag - MMC RTV SLO/STA

V Umagu bo konec maja potekal prvi festival Sea Star, kjer bo nastopilo več kot 70 izvajalcev, med njimi izstopajo The Prodigy, Paul Kalkbrenner, Fatboy Slim in Umek.

Festival, ki bo potekal med 25. in 28. majem v kompleksu Stella Maris v Umagu, organizira ekipa festivala.

Sea Star bo v četrtek, 25. maja, uvedlo regionalno obarvano dogajanje z naslovom Enter the Summer of Love. V Nautilus Areni na centralnem delu ATP-stadiona bodo nastopili S.A.R.S., Rambo Amadeus, Kawasaki 3P, Kandžija, M.O.R.T. ...

V petek bosta glavna festivalska odra Nautilus Arena in Addiko Tesla Stage dihala z izvajalci, kot so The Prodigy, Modestep Live, Bad Copy, Dubioza Kolektiv, Umek, Urban & 4 in slovenski Matter. V soboto pa bodo med drugim dogajanje zaznamovali Paul Kalkbrenner, Fatboy Slim, Pendulum DJ Set, Petar Dundov, Spiller, Elemental in Pips Chips & Videoclips ter Sassja.

Kmalu bodo znani tudi izvajalci, ki bodo krojili dogajanje v nedeljo, 28. maja.

Festival Exit bo sicer v Novem Sadu potekal od 5. do 9. julija, pod isto blagovno znamko pa mu bo 13. do 15. julija sledil še festival Sea Dance v Budvi. V Novem Sadu so med glavnimi izvajalci The Killers, Liam Gallagher, Roisin Murphy in Paul Kalkbrenner, v Budvi pa bodo med drugim nastopili Sean Paul, Fatboy Slim in John Newman.

