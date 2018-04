"The Rock" o svojem boju z depresijo: Bolezen ne diskriminira!

Prepričan je, da se bolezni ni treba sramovati

3. april 2018 ob 19:17

Hollywood - MMC RTV SLO

Eden izmed najbolje plačanih hollywoodskih igralcev, zvezdniški orjak Dwayne Johnson - The Rock, se je javnosti nedavno predstavil še v drugačni luči. Spregovoril je o svojem boju z depresijo in obolele pozval, da o bolezni spregovorijo.

"Depresija ne diskriminira," je 45-letni igralec zapisal v svoji objavi na družbenem omrežju Twitter in izpostavil, da se z boleznijo spopadajo tudi številni moški. "Čeprav bolezen v večini primerov prizadene ženske, se je treba zavedati, da moški nismo izjema," je dodal in poudaril, da se bolezni ni treba sramovati.

Za britanske medije je igralec, ki je zaslovel s svojo vlogo v filmih Hitri in drzni, priznal, da se je z depresijo spopadal tudi sam, in sicer potem ko je bil kot najstnik priča poskusu samomora svoje matere.

"Dosegel sem točko, ko nisem želel iti nikamor, ničesar početi. Zapiral sem se med štiri stene in neprestano jokal," je še povedal. "Oba z mamo sva ozdravela," je še dodal zvezdnik in pojasnil, da si od travmatične izkušnje naprej neprestano prizadeva, da bi ljudi, ki trpijo, opazil in jim pomagal.

Prislužil si je zvezdo na Pločniku slavnih

Johnson se je sprva ukvarjal s profesionalno rokoborbo, kasneje pa je prestopil v hollywoodske igralske vrste. Leta 2017 si je prislužil tudi zvezdo na Pločniku slavnih, leta 2016 pa ga je revija Forbes razglasila za najbolje plačanega igralca.

Got tons of responses to this. Thank you. We all go thru the sludge/shit and depression never discriminates. Took me a long time to realize it but the key is to not be afraid to open up. Especially us dudes have a tendency to keep it in. You’re not alone

https://t.co/ADHjYtGe3k