The Rolling Stones jeseni prihajajo na evropsko turnejo

Člani zasedbe so skupaj stari kar 293 let

10. maj 2017 ob 17:08

London - MMC RTV SLO

Zasedba The Rolling Stones je napovedala evropsko turnejo, v sklopu katere bodo odigrali kar 13 koncertov. Člani skupaj štejejo 293 let, v glasbenem svetu pa so že od leta 1962.

V sklopu turneje, ki so jo poimenovali No Filter, bodo koncertirali v Nemčiji, Avstriji, Švici, Italiji, Španiji, na Nizozemskem in Švedskem. S tem se bodo v zgodovino zapisali kot eden izmed bendov z najdaljšim koncertnim stažem.

Z začetkom turneje se bo za Roonieja Wooda končal očetovski dopust, na katerem je bil od maja 2016, ko sta z ženo Sally dobila dvojčici Gracie in Alice. Pred kratkim pa je že osmega otroka dobil Mick Jagger. Z 29-letno Melanie Hamrick sta se razveselila sina Deverauxa.

Turneja sledi koncertom po Južni Ameriki na začetku leta 2016 ter najnovejši studijski plošči Blue & Lonesome. "S to turnejo bo zasedba znova točno tam, kjer mora biti - na koncertih, kjer bodo vsak večer igrali na do zadnjega kotička napolnjenih stadionih," so v izjavi zapisali medijski predstavniki skupine.

"Komaj čakam, da se vrnem v Evropo in znova obiščem nekatera že znana mesta in nekatera, kjer še nikoli nisem bil," pa je dejal Jagger.

Prodaja vstopnic se začne v tem tednu, nam najbližji koncert pa bo 16. septembra v Spielbergu.

P. B.