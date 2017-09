Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Najbolje prodajan album vseh časov v ZDA ostaja Thriller pokojnega kralja popa. Zdi se, da album Thriller, ki je znan po uspešnicah Beat It in Billie Jean, še dolgo ne bo izgubil priljubljenosti - do letos je bil na domačih tleh prodan v kar 33 milijonih izvodov. Izšel je leta 1982 v zlati dobi glasbe, ko so se albumi uspešno prodajali in je ameriški glasbeni televizijski program MTV privabljal nove poslušalce. Foto: YouTube Filmski režiser John Landis (Blues Brothers, Beverly Hills Cop III) je režiral dva od najbolj znanih Jacksonovih videospotov - Thriller in Black or White. Foto: Reuters

Thriller: kultni videospot je nastal, ker "je Michael hotel biti pošast"

Slavni videospot zdaj tudi v 3D-ju

10. september 2017 ob 19:11

Benetke - MMC RTV SLO, Reuters

Thriller, eden od najbolj prepoznavnih, kultnih videospotov v zgodovini tega žanra umetnosti, ni nastal kot posledica kakega briljantnega umetniškega koncepta. Vsa ideja je bila v tem, da je Michael Jackson "hotel igrati pošast", se spominja režiser John Landis.

John Landis se je letošnjega filmskega festivala v Benetkah namreč udeležil prav zaradi Thrillerja: na Mostri so 35 let po nastanku spota predvajali še njegovo čisto svežo 3D-različico.

"Thriller ni bil kaka briljantna ideja, tu ni bilo poslovnega načrta," je Landis prostodušno priznal zbranim novinarjem. "Šlo je za projekt iz nečimrnosti; Michael je hotel igrati pošast. Vse se je razraslo iz tega - in kasnejši spektakularni uspeh me je popolnoma osupnil".

Michael se je bal grozljivk

Jackson se je na Landisa obrnil, ker mu je bila všeč njegova komična grozljivka An American Werewolf in London (1981). Sestala sta se z mojstrom filmske maske Rickom Bakerjem in skupaj so se lotili brskanja med fotografijami iz starih grozljivk. "Izkazalo se je, da Michael pred tem ni videl veliko grozljivk, ker so se mu zdele preveč strašljive," se spominja Landis. "Navdušen sem bil nad njim. Hotel je imeti zombije, ampak najbolj ga je veselilo, da se bo lahko sam prelevil v pošast."

Landis se zdaj že osem let pokojnega kralja popa spominja kot "radostnega" in "otroku podobnega" človeka, s katerim se je hitro in zlahka spoprijateljil. "Michael je bil trdno odločil, da mora biti vse, česar se loti, najboljše in največje. Njegova delovna disciplina je bila neverjetna - sicer pa je bil izkušen profesionalec; nastopal je od osmega leta starosti naprej."

Michael se je torej "brez pritoževanja" pojavil na snemanju Thrillerja in počel vse, kar je režiser od njega zahteval. Njune poti so se križale še enkrat, leta 1991, ko je Landis režiral videospot Black or White. Takrat je bil Michael že drug človek.

"Pri Black or White sem bil Michaelov uslužbenec. Drugače je bilo. Še vedno sva se dobro razumela, bil pa je ... veliko bolj zadržan," je komentiral Landis. "Vem, da ni lahko biti slaven, še toliko bolj bizarno pa je, če si najslavnejša oseba na svetu. In to je človek, ki je delal od rosnih let naprej ... nikoli ni imel otroštva. Zato ga je skušal na vse pretege negovati kot odrasel moški."

"Ples je veliko boljši"

Landis, ki ni samo režiser, ampak tudi scenarist, igralec in producent, je bil navdušen nad idejo, da bi Thriller nadgradili v 3D-različico, češ da je "hotel, da bi ljudje video izkusili tako, kot si je Michael predstavljal, da bo učinkoval". "Cel film smo predelali, kader za kadrom. Seveda ni bil nikoli mišljen kot 3D-film, a nekateri deli so zdaj res nadgrajeni ... plesna koreografija je veliko boljša."

"Žal mi je le, da Michaela ni tukaj, da bi to lahko videl. Mislim, da bi bil navdušen."

A. J.