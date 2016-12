Tiffany Trump - tista druga, zapostavljena Trumpova hčerka

Vpogled v manj glamurozno življenje 23-letne Tiffany

23. december 2016 ob 20:44

Donald Trump ne skriva, kako visoko ceni svojo starejšo hčerko Ivanko Trump - če ji je svoj čas laskal, da bi "verjetno hodil z njo, če ne bi bila njegova kri", ji zdaj namenja visoke položaje v svoji predsedniški ekipi. Tiffany Trump, ki jo pogosto označujejo za Trumpovo "pozabljeno" hčerko, te sreče nima.

Vanity Fair v svojem profilu 23-letne študentke prava ponuja vpogled v "ne tako zelo glamurozno življenje" dekleta, ki jo je oče vedno malce zapostavljal. "Ivanka na svojem Instagramu kaže izjemno tržno sposobnost, osebnost in konsistenco, medtem ko Tiffany skače v ta celoten proces z obema nogama. Ni ga še izpilila," je reviji zaupala Tiffanyjina prijateljica.

Medtem ko ima 35-letna Ivanka, eden od treh otrok Donalda Trumpa in nekdanje češke manekenke Ivane Trump, že leta izkušenj z zastopanjem družinske blagovne znamke z izpiljenimi odgovori v intervjujih in brezhibnim slogom, je za Tiffany, hčerko Marle Maples, druge Trumpove žene, vse to povsem novo. Tiffany se je Donaldu in Marli, igralki in TV-voditeljici, rodila kmalu po poroki leta 1993, po ločitvi šest let pozneje pa se je Tiffany z mamo preselila v Kalifornijo in z očetom kaj dosti stikov ni imela.

Ivanka je bila po drugi strani vedno očkova punčka. Modna oblikovalka in podjetnica daje svoji mlajši polsestri "politične nasvete, nasvete glede fantov in sestrske nasvete", navaja Vanity Fair, pa tudi namige, "kako se vesti kot slavna oseba". Na primer, katera barva je najprimernejša za nastop pred kamero in kako moraš vsekakor prekrižati noge, ko se usedeš.

Nedavno se je Tiffany v spremstvu tajne službe napotila v veleblagovnico Bloomingdale’s, da bi izbrala rdečilo za ustnice, ki ji ga je svetovala Ivanka.

"Minimalna" žepnina za Tiffany

Ivanka, izvršna podpredsednica očetovega podjetja Trump Organization in direktorica lastne draguljarske znamke, je v svoji knjigi Trumpova karta: Igranje na zmago pri delu in v življenju (2009) na kratko omenila tudi Tiffany. Šlo je za anekdoto, kako je takrat 15-letna Tiffany prosila Ivanko za nasvet, kako prositi očeta, če bi lahko dobila dostop do njegove kreditne kartice - "ne zato, ker bi bila razvajena, ampak ker se je hotela vključiti v družbo" (še opomba: ta družba je bila elita iz Calabasasa, bolj znanega kot dom Kardashianovih).

"Velika sestra je priskočila na pomoč in rešila Tiffany. Jasno, nisem ji povedala," je zapisala Ivanka. "Ampak sem šla do najinega očeta in predlagala, naj razmisli o tem, da bi za božič presenetil Tiffany s kreditno kartico z manjšo mesečno žepnino na njej. In storil je točno to. Tiffany si je oddahnila in bila navdušena. In tako zelo hvaležna."

Ivanka v knjigi priznava, da njena polsestra ni bila deležna vseh ugodnosti, kot jih je bila sama - na primer takrat, ko je oče pripeljal Michaela Jacksona, da je gledal njen nastop v Hrestaču. "Predstavljam si, da Tiffany ni mogla uživati v podobnih presenečenjih, že čisto zaradi prostorske oddaljenosti," je zapisala. "V resnici je vse, kar si je želela, da bi uživala nekaj privilegijev, ki so jih bile deležne njene prijateljice, enako kot bi jih uživala, če bi živela pod očetovo streho."

"Preračunavala je penije"

Tiffany tudi med študijem na elitni pensilvanijski univerzi ni imela neomejenega dostopa do očetovega premoženja, ki ga ocenjujejo na 3,7 milijarde dolarjev. Trump je namesto tega hčerki odmerjal 500 dolarjev mesečno, tako, da je Tiffany vsakič, ko je šla s prijatelji na večerjo, preračunavala do zadnjega penija, koliko je dolžna, se spominja njena prijateljica.

Ampak omejeni proračun ni bil Tiffanyjina edina stiska med študijem. Dekle si je namreč srčno želelo vstopiti v Tabard Society, ekskluzivno tajno žensko društvo, a je izpadla že v prvem krogu novačenja. Društvu, znanemu po izjemni selekciji, elitnosti in burnih zabavah, se je namreč zdelo, da bi članstvo Trumpovega podmladka morda odvrnilo druge ugledne študentke.

Selitev v New York

Ker je Tiffany na vrhuncu predvolilnega cirkusa ravno končevala šolanje, se ni udeležila dosti zborovanj do zadnjih tednov pred volitvami 8. novembra, novoizvoljeni predsednik ZDA pa o Tiffany ne govori niti približno toliko kot o Ivanki. 70-letni Trump se je v enem svojih prvih intervjujev, v katerem je mlajšo hčerko dejansko omenil, spominjal, da ko mu je Maplesova povedala, da je noseča, odvrnil: "Kaj bova ukrenila glede tega?"

Nekateri so to interpretirali, da je Maplesovi predlagal splav, a Trump, ki kot republikanec splava zdaj (uradno) ne odobrava, ostro zanika, da naj bi imel to v mislih. Kaj dosti bolj Tiffany v čast ne more biti niti neki drugi Trumpov intervju, v katerem je obžaloval, da ima najmlajša njegove ustnice, a da upa, "da bo to prerasla".

Njen fant je demokrat

Tiffany se je po diplomi preselila v New York, nedaleč od očetove rezidence v Trump Towerju, ter je v zvezi z Rossom Mechanicom, registriranim demokratom in podpornikom Hillary Clinton. Njena želja je, da bi nadaljevala podiplomski študij prava in si "zgradila lastno identiteto, neodvisno družine", še navaja Vanity Fair.

Njeni sorojenci teh želja nimajo - Trump je poleg Ivanke v svoji organizaciji (in tranzicijski ekipi) zaposlil tudi njena brata Donalda ml. in Erika, vsem trem pa se obetajo tudi mesta v njegovi administraciji - take so vsaj Trumpove želje, če mu bo uspelo zaobiti zakon proti nepotizmu. Trumpov najmlajši sin, Barron Trump, rojen v Trumpovem tretjem zakonu z Melanio Trump, je pri desetih letih še premlad za kakšen položaj, a, kot je večkrat poudarila Melania, je Barron "mini Donald", tako da lahko mirne duše sklepamo, da bo šel tudi on po stopinjah svojih starejših bratov.

