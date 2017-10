Tiger Woods priznal krivdo in se izognil zaporu

250 dolarjev kazni, družbeno koristno delo in varna vožnja

28. oktober 2017 ob 17:12

Palm Beach - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Tiger Woods je na floridskem sodišču, kjer so mu sodili zaradi malomarne vožnje in vožnje pod vplivom opojnih substanc, priznal krivdo in se pogodil s tožilstvom ter se s tem izognil zaporni kazni.

"Ta obsodba ne vključuje zaporne kazni," je Woodsu med obravnavo povedala sodnica in ga takoj za tem posvarila: "Če boste na kakršenkoli način prekršili pogojno kazen, jo lahko takoj prekličem in vas pošljem v zapor za 90 dni. Je to razumljivo?" Kot poroča Reuters je Woods, ki je krivdo priznal, odgovoril pritrdilno.

Obravnava je potekala na sodišču v okrožju Palm Beach, severno od Miamija, Woodsu pa so sodili zaradi vožnje pod vplivom opojnih snovi in zaradi malomarne vožnje, zaradi katere so ga policisti ovadili konec maja letos.

Ker je bil 41-letni golfist zaradi takšnega dejanja obravnavan prvič, se mu je uspelo pogoditi s tožilstvom in se s tem izogniti zaporu. Sodišče mu je naložilo plačilo globe v višini 250 ameriških dolarjev, opraviti pa bo moral tudi 50 ur družbeno koristnega dela in se udeležiti tečaja varne vožnje oziroma srečanja z žrtvami voznikov, ki so povzročili nesreče ob vožnji pod vplivom različnih sredstev.

Zaspal v prižganem avtomobilu

V poročilu o incidentu, zaradi katerega se je moral Woods zagovarjati pred sodiščem, so policisti zapisali, da je Woods sedel v prižganem vozilu na desnem pasu cestišča. Policist je pristopil k vozilu in ga zbudil, golfist pa je odgovarjal zelo počasi in nerazločno. Woods naj bi sprva policistu dejal, da se vrača iz Los Angelesa, kjer naj bi igral golf.

Policija je še zapisala, da je imel težave pri hitrem testu psihofizičnih sposobnosti. Tako na primer ni mogel stati na eni nogi, niti ni mogel samostojno hoditi. Vendar pa alkotest ni pokazal alkohola v krvi.

Policija ga je kljub temu ovadila, da je vozil pod vplivom alkohola oziroma opojnih substanc. Sam je sicer ves čas trdil, da je šlo za nepričakovano reakcijo na predpisana zdravila. V svojem zagovoru je spremenil tudi izjavo, od kod se je vozil in kam je bil namenjen.

V krvi sledi kar petih opojnih snovi

Izsledki toksikološkega poročila kažejo, da je imel najboljši golfist vseh časov v krvi sledi petih zelo močnih zdravil oziroma opojnih snovi. V njegovi krvi so našli sledi močnega zdravila proti bolečinam hydromorphone, zdravila proti tesnobi alprazolam (Xanax), zdravila proti nespečnosti zolpidem (Ambien) ter sledi droge kanabis oziroma THC.

Woods je policistom ob aretaciji dejal, da je zdravila vzel zaradi bolečin v hrbtu. Od leta 2014 je prestal štiri operacije, nazadnje aprila, zadnjič je na tekmovanju palico vihtel januarja letos v Dubaju, ko je odstopil ravno zaradi bolečin v hrbtu. Od njegove zadnje zmage so minila že štiri leta.

V skladu z dogovorom s tožilstvom bo Woods v času enoletne pogojne obsodbe podvržen občasnim testom za prisotnost drog in alkohola, prav tako se bo moral vključiti v terapijo oziroma svetovalni program proti odvisnostim. Obvezal se je tudi, da ne bo užival in posedoval alkohola, drog ali psihoaktivnih zdravil, zdravila pa bo lahko posedoval oziroma jih užival le, če mu bo tako predpisal zdravnik.

M. Z.