Tigra iz opustošenega Alepa se selita na Nizozemsko

Nov dom sta dobila v zavetišču za velike mačke

14. oktober 2017 ob 18:55

Haag - MMC RTV SLO, STA

Tigra, ki so ju rešili iz opustošenega živalskega vrta v Alepu, bodo v ponedeljek namestili v nizozemskem centru za velike mačke, kjer jima bodo pomagali prebroditi vojno travmo.

Tigra Sultana in Sajedo, ki bosta na Nizozemsko prispela v ponedeljek, je iz zapuščenega živalskega vrta v sirskem mestu Alep, uničenem v večletni državljanski vojni, rešila organizacija Four Paws.

Organizacija, ki pomaga živalim po svetu, je skupaj s tigroma iz Alepa rešila še štiri leve, dva medveda, dve hijeni in dva psa. Po kratkem postanku v Turčiji, kjer so zanje poskrbeli zaradi zanemarjenosti in slabega stanja, so rešene živali avgusta prepeljali v Jordanijo, kjer bo večina tudi ostala.

Sultan in Sajeda, ki sta bila zelo shujšana in dehidrirana, pa življenja ne bosta nadaljevala v Jordaniji, ampak na Nizozemskem. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, bodo za brata in sestro odslej namreč skrbeli v zavetišču za velike mačke v centu Felida v nizozemskem kraju Nijeberkoop.

Hrup, žeja in lakota

Divji mački bodo namestili v najtišjem območju zavetišča, deležni pa bosta tudi posebne medicinske obravnave, da prebrodita vojno travmo in razvijeta naravnejše obnašanje.

Direktor zavetišča Simone Schuls je poudaril, da sta tigra živela v vojnem območju, da sta bila lačna in žejna in da sta poslušala veliko hrupa zaradi bombardiranj. Zato sta bila pod stalnim stresom.

Meni, da bo bivanje v zavetišču zanju "velika druga priložnost", glede na njuno okevanje pa ju bodo morda premestili kam drugam.

Organizacija Four Paws je še pred reševalno akcijo v Alepu v zahtevni misiji iz zapuščenega živalskega vrta v iraškem Mosulu rešila tudi še zadnji tam živeči živali – leva in medveda.

M. Z.