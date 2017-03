Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Allen je v svoji karieri zaigral tudi v številnih Disneyjevih uspešnicah. Foto: Reuters Igralec je leta 2004 prejel svojo zvezdo na pločniku slavnih. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tim Allen Hollywood primerja z Nemčijo v 30. letih prejšnjega stoletja

Igralec o svojih pogledih na trenutno ameriško družbo

20. marec 2017 ob 09:08

Los Angeles - MMC RTV SLO

Tim Allen, igralec, ki se je prikupil televizijskim gledalcem z glavno vlogo v nekdaj popularni seriji Sam svoj mojster, pravi, da Hollywood ni najbolj prijazno okolje za konservativce.

"Zelo moraš biti previden tu," je dejal Allen v pogovorni oddaji Jimmy Kimmel Live. "Pretepejo te, če ne verjameš v to, kar verjame večina. Občutek je kot, da smo v Nemčiji sredi 30. let prejšnjega stoletja," je bil iskren igralec.

63-letnik je sicer glavni igralec v humoristični seriji Last Man Standing, kjer igra konservativca. A vloga mu ni preveč tuja, saj si s svojim likom deli politična prepričanja.

Tako je brez oklevanja priznal voditelju, da se je udeležil inavguracije. "Povabili so me in skupaj z veterani sem bil deležen posebne obravnave. Šli smo na ples veteranov, kjer sem se družil z demokrati in republikanci," je povedal Allen.

Igralec priznava, da je njegova serija zrcalo ameriške družbe, ki je spremljala prehod Donalda Trumpa iz zvezde resničnostnih šovov v Belo hišo. Allen je sicer znan po tem, da podobno kot njegov stanovski kolega James Woods, odkrito deli svoje mnenje o liberalcih. Konec koncev je veljal za glasnega kritika nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, ki ga je celo označil za komunista.

O Trumpu pa pravi: "Pozabite na neumno s***, ki ga govori o prebežnikih. Mogoče bo lahko celo uredil zadeve, ki jih je treba popraviti."

