Tim Allen o Roseanne: "Takšne je jaz nisem poznal"

Roseannin izpad ga je presenetil

3. avgust 2018 ob 11:34

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralec Tim Allen je v nedavnem intervjuju spregovoril o dolgoletni stanovski kolegici Roseanne Barr in izpostavil, da je 65-letnica ena najbolj strpnih ljudi, kar jih pozna.

"Z Rosie imava dolgo zgodovino in takšne je jaz nisem poznal. Bila je najbolj strpen človek, kar sem jih kadar koli poznal. Ne vem, kaj ji je stopilo v glavo, takšne Roseanne jaz ne poznam," je na vprašanje, kako komentira rasistični izpad svoje stanovske kolegice in prijateljice na novinarski konferenci Združenja televizijskih kritikov (Television Critics Association) odgovoril Allen.

Hkrati je opozoril, da se danes komiki gibajo po zelo spolzkem terenu. "Lahko bi rekli, da sem veteran med komiki, v tem poslu sem že 38 let in zdi se mi, da gremo v preteklost. So stvari, ki jih danes ne smeš izreči. Kdo določa pravila, kaj se lahko govori? Kot komik si postavljen v nehvaležno pozicijo, ker včasih ne veš, s katero šalo boš pritisnil na napačni gumb," je o samocenzuri med komiki spregovoril Allen.

Kljub kritikam na račun politične korektnosti pa se z odločitvijo ABC-ja, da ukine Roseannino serijo, ocenil kot pravilno. "To so preprosto morali narediti," je dodal Allen, ki je tudi sam z ABC-jem sodeloval več let.

Odnesel jo je rasistični tvit

Priljubljena serija Roseanne se je na male zaslone vrnila marca letos, a so po dveh izjemno uspešnih mesecih predvajanja ukinili. Takšno odločitev je televizijska mreža sprejela zaradi žaljivih in rasističnih zapisov Roseanne Barr na družbenem omrežju Twitter. V zapisu, ki je je stal serije, se je obregnila ob svetovalko nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, Valerie Jerrett.

Roseanne se je sicer opravičila z besedami: "Nisem rasistka, samo idiotka, ki se je neokusno pošalila." A tudi opravičilo ji ni moglo vrniti serije. Pri ABC-ju so se namreč odločili, da bodo nadaljevali snemanje, vendar brez Roseanne in posledično tudi pod drugim naslovom.

Sa. J.