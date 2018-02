Tina Maze je povila deklico

Ime prvorojenke še ni znano

8. februar 2018 ob 16:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najboljša slovenska smučarka v zgodovini Tina Maze je po poročanju slovenskih medijev rodila deklico. Mazejeva je prvorojenko povila pred rokom, na predvečer slovenskega kulturnega praznika.

34-letna nekdanja smučarska šampionka je novembra po daljšem času ugibanj potrdila novico, da s partnerjem Andreo Massijem pričakujeta prvega otroka.

"Letošnja zima bo zelo posebna ... Pričakujeva novo poezijo – novo življenje!!! Ni besed, kako srečna sva in kako zelo se veseliva nove, starševske vloge," je zapisala in pod fotografijo podpisala tako sebe kot svojega partnerja. Temu je dodala še podatek, da je v 24. tednu nosečnosti.

Po objavi novice o nosečnosti se je umaknila iz javnosti. Prav tako še ni delila s svojimi sledilci na družbenih omrežjih vesele novice niti imena prvorojenke.

Mazejeva je najuspešnejša slovenska udeleženka zimskih olimpijskih iger v zgodovini s po dvema zlatima in srebrnima medaljama, ter druga vseh časov. Tekmovalno pot je končala januarja lani s predčasnim koncem prve vožnje na veleslalomu na Zlati lisici v Mariboru.

This winter will be very special…. we are expecting new poetry – a new life !!! There are no words to describe our happiness and gratitude of becoming parents. Tina&Andrea #24weeks pic.twitter.com/NNWcUtxwKl