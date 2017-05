Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sladico na koncu potresemo s kakavom in dobro ohladimo. Foto: oddaja Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tiramisu s svežimi malinami

Sveža sladica

14. maj 2017 ob 09:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 jajci, 2 žlici belega sladkorja, vanilijev sladkor, 105 g maskarponeja, 1 dl sladke smetane, kava, otroški piškoti, 100 g malin, kakav v prahu.



Posodo postavimo nad lonec z vrelo vodo in vanjo položimo rumenjaka, sladkor in vanilijev sladkor. Stepamo 10 minut, da nastane lepa krema. Jajčno kremo nato ohladimo in vanjo zmešamo masckarpone in stepeno sladko smetano.



Nato skuhamo kavo in jo ohladimo. Piškote pomočimo v hladno kavo in jih zložimo v kozarec. Preko njih razporedimo del kreme in maline. Postopek še enkrat ponovimo.

Potresemo s kakavom in dobro ohladimo.

P. B., recept Matevža Skrbiša in Jerneja Tomazina (Dobro jutro)