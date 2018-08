To je bugatti za pet milijonov evrov

27. avgust 2018 ob 08:00

Monterey - MMC RTV SLO

Bugatti je na ekskluzivni prireditvi Pebble Beach Concours d’Elegance v Kaliforniji predstavil svoj najnovejši model. Izdelali jih bodo le 40, za vsakega pa bo treba odšteti pet milijonov evrov.

Oblika avtomobila, ki je dobil ime po francoskem dirkaču Albertu Divu, le bežno spominja na chirona. Večina sprememb je namenjena aerodinamiki, ki prinaša dodatnih 90 kilogramov navpične potisne sile.

Avtomobil odlikujejo številni novi vstopniki za zrak. Zavore denimo imajo štiri različne vire hlajenja na vsaki strani avtomobila. Streha in pokrov motorja sta oblikovana tako, da zagotavljata čim več zraka za hlajenje šestnajstvaljnika, avtomobil pa je opremljen z novimi aerodinamičnimi pragovi, sredinsko plavutjo ter velikim zadnjim spojlerjem, ki deluje tudi kot zračna zavora.

Za pogon skrbi poznani osemlitrski šestnajstvaljnik z oznako W16, ki razvije 1.103 kilovate (1.500 KM). Kljub enakemu motorju kot pri chironu pa divo ni namenjen doseganju rekordne končne hitrosti, ki je pri njem omejena na 380 kilometrov na uro.

Vitkejši in okretnejši

Inženirji so se namreč tokrat osredotočili na vodljivost in okretnost avtomobila. Zato so dodelali vzmetenje in krmilni sistem, divo pa zahvaljujoč lažjim platiščem in pokrovu intercoolerja iz ogljikovih vlaken tehta 35 kilogramov manj kot chiron. Ukrepi za zmanjšanje mase vključujejo manjšo zvočno zatesnitev, vgradnjo lažjega avdiosistema in odstranitev predalov na armaturni plošči in vratnih oblogah.

Te spremembe omogočajo doseganje 1,6 G stranskega pospeška, divo pa je na stezi Nardò kar za osem sekund hitrejši od chirona. Notranjost krasijo siva alkatara z modrimi poudarki ter vložki iz ogljikovih vlaken.

Pri Bugattiju bodo za svojo najnovejšo stvaritev zahtevali pet milijonov evrov. Izdelali bodo le 40 primerkov, ki so kljub nezanemarljivi ceni že prodani.

Martin Macarol