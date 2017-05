To je koncept, ki napoveduje novi BMW serije 8

BMW serije 8

26. maj 2017 ob 12:32

München - MMC RTV SLO

BMW je razkril koncept velikega kupeja, ki bo ena izmed glavnih zvezd prestižnega avtomobilskega dogodka Concorso d’Eleganza Villa d’Este ob Comskem jezeru.

Ljubitelji avtomobilov se gotovo dobro spomnite bavarskega športnoelegatnega kupeja serije 8, ki so ga proizvajali od leta 1989 do 1999. Zdaj se serija 8 vrača, najprej kot koncept, prihodnje leto, malce več kot 18 let po upokojitvi prve generacije pa v serijski obliki.

Koncept se na pogled zdi bolj dinamičen od študije gran lusso. Odlikuje ga agresiven sprednji del z velikima ledvičkama, laserskima žarometoma, velikimi vstopniki za zrak in spojlerjem iz ogljikovih vlaken.

Pogled s strani odkrije veliki reži na sprednjih blatnikih, mišičasta boka in športno strešno linijo. Zadek, na katerem izstopajo zašiljene luči, usmerjevalnik zraka iz ogljikovih vlaken in dve izpušni cevi, prav tako deluje agresivno, a obenem elegantno.

Notranjost z minimalističnim pristopom kaže precejšen odmik od oblik, ki smo jih pri BMW-ju vajeni. Ogrodje sedežev, ki so odeti v izjemno kakovostno usnje, je izdelano iz ogljikovih vlaken, krake volanskega obroča krasi ročno polirani aluminij, veliko pa je tudi okrasnih vložkov iz ogljikovih vlaken. Instrumentna plošča je popolnoma digitalna, tu pa je tudi zaslon sistema iDrive.

Avtomobil sloni na platformi CLAR, na kateri so zasnovani tudi modeli serije 5 in serije 7, pri čemer so za serijo 8 priredili tako medosno razdaljo kot širino kolotekov, s čimer so dosegli športno držo, ki prikliče v spomin predhodnika z devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Štirikolesni pogon in hibrid

Nemci niso razkrili, kakšen motor poganja koncept, toda glede oznak, ki so jih zaščitili, bodo za serijske različice najverjetneje na voljo trilitrski prisilno polnjeni šestvaljnik, 4,4-litrski, prav tako prisilno polnjeni V8 ter mogočni 6,6-litrski V12 iz modela M760Li. Na voljo bo tudi nekaj različic s štirikolesnim pogonom, prav tako ni izključen hibrid.

Novi BMW serije 8 se bo na trgu postavil ob bok prestižnim modelom, kot sta bentley continetal GT in mercedes razreda S coupe, zanj pa bo treba odšteti najmanj 100 tisočakov.

Martin Macarol