To je najnovejši bavarski X

BMW X2

26. oktober 2017 ob 14:02

München - MMC RTV SLO,

BMW je uradno predstavil model X2. Ta ima enako tehnično zasnovo kot X1, a prinaša bolj dinamičen in igriv videz s širšim naborom možnosti za prilagajanje po želji kupca.

Čeprav je zasnovan na enaki platformi kot poznani model X1, je novi model krajši in nižji od svojega brata. Zahvaljujoč nekaterim oblikovnim posebnostim na prvi pogled ni videti kot klasični športni terenec, temveč kot večja kombilimuzina.

Posebnosti so opazne že na sprednjem delu, kjer lahko prvič vidimo masko v obliki ledvičk s širšim spodnjim delom. Takoj padejo v oči tudi mišičasta bočna linija, rahlo padajoča streha ter logotipa bavarske znamke na zadnjih stebričkih. Končni videz avtomobila pa je odvisen od izbire paketov opreme – basic, M sport in M sport X, ki med drugim prinašajo platišča velikosti od 17 do 20 palcev, različno obliko odbijačev ter elemente v sreberni barvi.

Armaturna plošča poznanih oblik na vrhu sredinske konzole gosti 16,5-centimetrski (6,5-palčni) zaslon, kupci pa bodo lahko izbirali okrasne elemente iz lesa, aluminija ali iz bleščeče črne plastike. Med drugim bodo na voljo tudi barvni projekcijski zaslon, ambientalna osvetlitev s tehniko LED ter nadgrajeni multimedijski sistem z 22,4-centimetrskim (8,8-palčnim) zaslonom.

Sprva s treni motorji

Ob Začetku prodaje bo na voljo v izvedba sDrive20i z dvolitrskmi turbobencinskim motorjem, ki zmore 141 kilovatov (192 KM) ter je povezan s sedemstopenjskim dvosklopčnim menjalnikom, prek katerega se moč prenaša na sprednji kolesi. Na izbiro pa bo sta tudi dizelski različici xDrive20d in xDrive25d, ki ju poganja dvolitrski turbodizeslki agregat s 140 oziroma 170 kilovati (190 oz. 231 KM). Obe bosta serijsko opremljeni z osepstopenjsko avtomatiko steptronic, ki prenaša moč na vsa štiri kolesa. Kasneje bodo ponudbo dopolnili drugi motorji, vključno z 1,5-litrskim bencinskim trivaljnikom.

Najnovejši in obenem najbolj igriv BMW serije X bo prispel v prodajne salone v prvem četrtletju prihodnjega leta.

Martin Macarol