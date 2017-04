To je naslednik škode yeti

Škoda karoq

29. april 2017 ob 07:31

Mladà Boleslav - MMC RTV SLO

Škoda bo 18. maja svetu pokazala naslednika modela yeti. Za popolno razkritje bomo morali počakati še nekaj tednov, že zdaj pa poznamo kar nekaj lastnosti novinca, ki bo nosil ime karoq.

Za naslednika svojega uspešnega športnega terenca je Škoda izbrala čisto novo pot. Karoq je s 4,38 metra dolžine namreč daljši od yetija, a občutno krajši od kodiaqa, ki v dolžino meri 4,70 metra. Zasnovan je na koncernski platformi MQB in ponuja od 521 do 1.630 litrov prtljažnega prostora, poleg tega pa še možnost odstranitve zadnjih sedežev, s čimer prtljažni prostor naraste na 1.810 litrov.

Povezljivost bo zagotovljena z dostopno točko WIFI, sistemoma Apple CarPlay in Android Auto, med drugim pa bo na voljo tudi brezžično polnjenje za pametne telefone. Za varnost bodo med drugim skrbeli sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu, sistem za samodejno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev ter parkirni asistent.

S poznano motorno paleto

Motorna paleta bo vključevala dva bencinska in tri dizelske različice. Vstopni model bo litrski trivaljnik TSI s 85 kilovati (115 KM), ki mu bo sledil 1,5-litrski turbobencinar TSI s 110 kilovati (150 KM) in sistemom za izklapljanje valjev. Dizelske barve bodo branili 1,6-litrski TDI s 85 kilovati (115 KM) in dvolitrski TDI v različicah s 110 ali 140 kilovati (150 ali 190 KM). Z izjemo najmočenješe turbodizelske različice, ki bo serijsko opremljena z dvosklopčnim menjalnikom DSG in štirikolesnim pogonom, bo DSG na voljo poleg ročnega šeststopenjskega menjalnika.

Podobno kod pri kodiaqu tudi karoqovo ime izhaja z Aljaske. V jeziku aljaškega plemena “Kaa Roq” pomeni “avtomobil puščica” in se navezuje tudi na puščico v Škodinem logotipu.

Čehi bodo svojega novega kompaktnega športnega terenca razkrili 18. Maja v Stockholmu, prodaja pa bo stekla v drugi polovici letošnjega leta. Pred širšim občinstvom bo prvič nastopil septembra na avtomobilskem salonu v Frankfurtu.

Martin Macarol